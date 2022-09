Jane Fonda contó que fue diagnosticada de cáncer y comienza quimioterapia

Jane Fonda comunicó una triste noticia a través de las redes sociales. La actriz ha sido diagnosticada de cáncer y ha iniciado un tratamiento para hacer frente a la enfermedad.



Con un mensaje de tranquilidad y junto a una foto suya, la intérprete de 84 años informó: “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimioterapia”.



La protagonista de Grace and Frankie explicó que se trata de un tipo de cáncer tratable y dijo que un promedio de un 80 por ciento de las personas que lo padecen suelen recuperarse. Por ello y por no concernir a un tipo de tumor más severo, la actriz afirmó sentirse “muy afortunada”. Y agregó: “También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y esto no está bien”, reflexionó Fonda, actriz que destaca por su activismo político en causas sociales y medioambientales desde hace décadas.



En medio de la difícil situación que atraviesa, la estrella apuesta por la toma de conciencia en relación a los modelos productivos contaminantes implementados por distintos países que atentan contra la salud y la calidad de vida de las personas. Sobre ello, Fonda mencionó: “Tenemos que hablar mucho más no sólo de curas [frente al cáncer], sino de causas, para poder eliminarlas. Por ejemplo, la gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También los pesticidas, muchos de los cuales están basados en combustibles fósiles”.



La actriz contó que el tratamiento de quimioterapia que inició para recuperarse se prolongará durante un período de seis meses y compartió que está resistiendo “bastante bien” los efectos de la medicación.



Finalmente, Fonda, que en varias ocasiones llegó a ser detenida por su implicación en causas y reclamos a favor de la preservación del medio ambiente, advirtió: “No dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático”.



En una nueva demostración de su valentía a la hora de plantar cara a distintas problemáticas, la actriz reflexionó: “El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me da. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad, de hacer crecer y profundizar en la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad (casi 85 años), definitivamente nos enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”.



“Estamos viviendo el momento más consecuente en la historia de la humanidad, porque lo que hacemos o no hacemos en este momento determinará qué tipo de futuro tendremos”, continuó. Y añadió tajante: “No voy a permitir que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda usando cada herramienta de mi caja de herramientas, lo cual incluye seguir construyendo comunidad a través de las protestas conocidas como Fire Drill Fridays y encontrar nuevas maneras de usar nuestra fuerza colectiva para hacer el cambio. Pueden contar conmigo para estar ahí junto a ustedes mientras crece nuestro ejército de defensores del clima”.



Entre las últimas detenciones de la actriz debido a su participación en actos reivindicativos a favor del cuidado del planeta, cabe mencionar su implicancia en una serie de protestas ocurridas en 2019, cuando Fonda fue detenida en medio de una manifestación en reclamo de acciones contra el cambio climático realizada en Washington frente a la sede del Capitolio.



En estas horas delicadas en la vida de la actriz, un aluvión de mensajes de ánimo se expresa a través de las redes sociales en su apoyo.