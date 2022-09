Tiene 29 años: Así está “Bella” Jane, la hija de Tom Cruise y Nicole Kidman

Estudió maquillaje y peluquería, vive de la venta online de sus obras de arte, practica la Cienciología, la religión de su padre, y está distanciada de su mamá.Si bien su padre y su madre son dos megacelebridades de Hollywood, su cara es desconocida para el público. Isabella “Bella” Jane Kidman Cruise (29) es, como lo indican sus apellidos, hija de Tom Cruise y de Nicole Kidman, quienes la adoptaron junto a Connor (27), el segundo hijo de ese matrimonio que duró once años.Bella vive al margen de la fama de su familia por decisión propia, pero no oculta sus orígenes y, de hecho, su emprendimiento comercial y artístico lleva su nombre completo, con los apellidos de mamá y papá, en ese orden. Egresada de la prestigiosa academia londinense Delamar de maquillaje y peluquería (donde se formaron artistas ganadores de premios Oscar, Bafta y Emmy), se dedica a la pintura y vende online sus obras, enmarcadas o impresas sobre remeras, bolsas, fundas de celulares y pins. Sus trabajos –cuyos precios no superan los 30 dólares–también pueden verse en su cuenta de Instagram, @bellakidmancruise, donde, curiosamente, no hay ninguna foto de su mamá Nicole.Egresada de la prestigiosa academia londinense Delamar de maquillaje y peluquería, se dedica a la pintura y vende online sus obras, enmarcadas o impresas sobre remeras, bolsas, fundas de celulares y pins.Por lo que se sabe, la joven y su hermano son cienciólogos, como su padre, y cuando él se divorció de Kidman en 2001, ella se retiró de la iglesia de la Cienciología y fue catalogada como una “persona supresiva”, lo que motivó que Bella y Connor, pese a que eran menores, tomaran distancia de la actriz. Luego Nicole tuvo dos hijas más –Sunday Rose y Faith Margaret– junto a su actual marido, el cantante country Keith Urban. Y Cruise tuvo, junto a la actriz Katie Holmes, a Suri (16), que sí es famosa desde su nacimiento, y que, a diferencia de Bella y de Connor, cuando sus padres se divorciaron en 2012, eligió permanecer junto a su mamá, en Nueva York, lejos de la influencia religiosa del protagonista de Top Gun.La Nación.