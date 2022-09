Murió Nelly Trenti, la legendaria locutora de los almuerzos de Mirtha Legrand

Este jueves por la noche murió a los 85 años, Nelly Trenti, la histórica locutora de Mirtha Legrand. La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales de SoryLab, la productora que se encarga de realizar los clásicos almuerzos.“Hoy nos toca despedir a la querida Nelly Trenti. Nuestras condolencias a su familia y amigos. Se va a extrañar esa voz”, escribieron.La también conductora se recibió en el ISER, aunque su primer trabajo como locutora fue cuando tenía nada más que 17 años, antes de obtener el título, cuando durante una de sus prácticas en el viejo Canal 7 le pidieron si podía reemplazar a Nelly Prince, que había faltado. Dueña de una extensa trayectoria en radio y televisión, será recordada por muchos como “la voz de los almuerzos”, ya que acompañó a “la Chiqui” desde 1990, cuando el ciclo se emitía por el viejo ATC donde cada mediodía se la escuchaba: “Con ustedes, la señora Mirtha Legrand”.Le puso voz a varias publicidades, a ciclos como Pinti y los Pingüinos, TPA Noticias y Las historias de Galán. Además, hasta participó en el 2002 del ciclo Son Amores, cuando en la ficción, los hermanos Pablo y Martín Marquesi (Nicolás Cabré y Mariano Martínez) estuvieron invitados en la mesa más famosa de la televisión.Trabajó además con Pinky y Guillermo Brizuela Méndez y en su carrera se destacan varios hitos: fue la primera mujer en conducir el noticiero de Canal 7 y la primera locutora en ganar un Martín Fierro en 1959. También estuvo nominada en el 2018.A pesar de que las unía una profunda amistad, el año pasado no pudo estar acompañando a Mirtha en su regreso a la televisión. “Le mando un beso y voy tratar que venga. Yo quiero que esté. Yo le voy a pagar yo el sueldo… al final, tantas vueltas”, había dicho la conductora desde su mesa.En diálogo con Crónica, la locutora había explicado: “Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser”.“Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie”, había dicho en ese entonces.La buena relación entre ellas se notaba del otro lado de la pantalla. Incluso desde hacía años que Nelly tenía varias intervenciones y hacía comentarios durante el programa además de presentar a los invitados y locutar los PNT. Tinayre la había convocado para un reemplazo y luego de la primera emisión, recibió el feedback: “Chiquita quiere que usted se quede”. Es que Nelly puso su impronta, haciendo de su participación en el programa, una marca registrada.Desde las redes sociales, varios colegas la despidieron. “Nelly Trenti, maestra y pionera de la locución en off de la TV. Gracias a ella, nuestra labor tiene sentido y es ponderada. Logró algo que muy pocos: Pasar de ser la locutora de un programa a ser la voz”, escribió Javi Fernández, de Ariel en su salsa. “Tantos años compartidos, tantas risas en tantas ocasiones, gran trabajadora y excelente profesional. QEPD”, publicó Sergio Company, quien fuera decorador de Mirtha en los ‘90.