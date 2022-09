Esposa del árbitro Néstor Pitana abrió una cuenta en Only Fans y causó revuelo

Romina Ortega es la esposa del reconocido árbitro argentino Néstor Pitana, y por estas horas es noticia por incursionar en uno de los servicios de internet furor en el mundo: Only Fans. El sitio donde se vende material privado para adultos.La plataforma permite genera ingresos en dólares a partir de los aportes de los usuarios.Romina Ortega es una consumidora activa de las redes sociales y acumula más de 200 mil seguidores en Instagram, donde comparte su pasión por el fitness, el deporte y los buenos hábitos alimenticios. Además, suele publicar fotos y videos en los que exhibe su cuerpo.Sin embargo, ahora escaló un nivel más y se embarcó en Only Fans, red que ha obtenido gran popularidad en los últimos meses. Allí comercializa contenido explícito que está prohibido en otras plataformas y en las demás redes sociales tradicionales.Dado el reconocimiento que tiene Pitana a nivel internacional, especialmente después de su designación para dirigir la final del último Mundial entre Francia y Croacia, la noticia recorrió el mundo y llegó a algunos de los periódicos más importantes. En Rusia también tuvo a su cargo el partido inaugural, entre el anfitrión y Arabia Saudita.El medio inglés The Sun, por ejemplo, dice que "el árbitro de la final de la Copa del Mundo de 2018 está casado con la sexy modelo de OnlyFans, Romina Ortega, que comparte fotos subidas de tono con sus seguidores", mientras que Mundo Deportivo, de España, habla de "una pareja tallada a mano".