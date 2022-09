Leticia Siciliani cayó en una estafa telefónica y le vaciaron su cuenta bancaria

La actriz Leticia Siciliani fue víctima de una estafa telefónica al intentar realizar un trámite bancario y lo contó en su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores.



"El finde me estafaron... Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer", empezó contando la actriz en una seguidilla de historias en su red social.



Tras la introducción, comenzó a entrar en detalle: "El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googleé. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta".



Y continuó su relato: "Llamo al primero, pero no me atiende nadie. Después llamo al 0800, logro comunicarme con el servicio de atención al cliente, pero me dicen que tengo que resolverlo por la aplicación. Cuando estaba en eso, me llamaron desde el primer número. No lo atendí, pero me mandaron un WhatsApp. La foto del contacto era del logo con la marca de la tarjeta, y ahí me preguntaron cuál era mi inconveniente".



Acto seguido, admitió que les contó lo sucedido e inmediatamente la llamaron por teléfono y le explicaron lo que tenía que hacer para obtener beneficios y le solicitaron su número de documento y el banco de emisión de la tarjeta, datos con los cuales lograron obtener información sobre el usuario de homebanking, según explicó.



"Me enredó tanto con todas las cosas que parecían ser claras y verídicas, que terminé pasándole esa clave, que no hay que pasarle a nadie, que es un token. Cuando me di cuenta, ya era tarde", lamentó Leticia.



A partir de ese momento, señaló que le habían sacado toda la plata de su cuenta, habían cambiado el usuario y la clave del homebanking. Tras ello, le pidieron que eliminara todos los mensajes que le habían llegado y que también los borrara de la papelera de reciclaje. "Cosa que por suerte no hice, ya que me sirvieron después para hacer la denuncia", señaló.



Luego contó que intentó hacer la denuncia en la comisaría 13 de la ciudad de Buenos Aires, pero que no se la tomaron y que luego "insistió" en otra dependencia policial y pudo efectuarla.



"Me fui corriendo a un cajero con la tarjeta y cuando consulté el saldo, vi que ya no tenía nada en la cuenta. Estuve todo el fin de semana sin saber qué hacer, culpándome, sintiéndome responsable de haber sido robada por haber dado yo los datos", indicó.



"Además, muy cínicamente esta persona, cuando yo me doy cuenta de que me está robando y se lo digo, me dice: ‘Señorita, cuando terminemos esta comunicación usted me va a tener que pedir disculpas por faltarme el respeto’. Y en el momento encima yo le pedí disculpas. Fue muy, muy, muy feo. Te sentís violentada, te sentís muy vulnerable y lo peor de todo es que te culpas porque te están robando", confesó.



Por último, y luego de agradecer al personal de su banco, quienes la ayudaron, concluyó: "Yo tuve suerte de que me devolvieron la plata y, si no hubiese sido así, tengo trabajo y tengo un entorno que me podía ayudar a salir adelante. Pero sé que a la mayoría de las personas a las que les roban de esta forma, les roban su sueldo, sus ahorros de toda la vida... Así que tengan cuidado, estén atentos y espero que esta información les sirva".