Detienen rodaje de nueva serie de Natalie Portman por amenazas

La nueva serie de Natalie Portman, "Lady in the Lake", se vio obligada a parar su rodaje por amenazas de parte de varias personas al equipo de filmación.



Según indicó un portavoz del Departamento de Policía de Baltimore, los trabajadores se encontraban en plena filmación a las 4:00 de la mañana, en el centro de la ciudad, cuando varios desconocidos se acercaron a los productores de la serie y los amenazaron de dispararle a alguien del reparto en caso de continuar grabando.



Aunque el grupo aseguró que no iban a recurrir a la violencia si se les pagaba un cierto monto de dinero.



Tras esto, los trabajadores decidieron abandonar la producción en el momento e ir en busca de una nueva locación para grabar.



Según indicó el medio local de noticias The Baltimore Banner, este grupo estaba formado por traficantes de drogas y la extorsión fue de 50 mil dólares, cifra que los productores se negaron a pagar.



La información fue confirmada por el estudio que se encuentra detrás de la ficción, Endeavour Content.



"El viernes por la tarde, en el set de Baltimore de nuestra producción 'Lady in the Lake', antes de la llegada del elenco y el equipo según su horario, un conductor de nuestro equipo fue confrontado por dos hombres, uno de los cuales blandió un arma dirigida a nuestro conductor, luego huyeron del lugar", anunció la empresa mediante un comunicado.



"Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Baltimore mientras la investigación está en curso. La seguridad de nuestro equipo, el elenco y todos los que trabajan en nuestras producciones es nuestra máxima prioridad, y estamos agradecidos de que nadie haya resultado herido. La producción se reanudará con mayores medidas de seguridad en el futuro", agregó el escrito.



"Lady in the Lake" empezó su rodaje en abril y se espera que continúe en los próximos meses.



Adaptada de la novela homónima de Laura Lippman, la historia se centra en el Baltimore de los ´60, en la cual un asesinato sin resolver hace que Maddie Schwartz (Natalie Portman) tenga que incursionar en el periodismo de investigación.