¿“Quién se ha tomado todo el vino”?: la historia detrás del tema de La Mona

Junto con Beso a beso, Quién se ha tomado todo el vino es quizás el tema más representativo de La Mona Jiménez. ¿Quién no se ató la corbata a la cabeza en un casamiento al escuchar el clásico "no sé qué pasa en esta ciudad..."? ¿Qué fiesta no explotó luego de que este "hitazo" activara las caderas de los presentes?No cabe duda que el poder de atracción de esta canción trascendió los géneros. Y no solo los amantes del cuarteto la disfrutan, sino también los rockeros, los cumbieros y los bluseros, entre otros. Precisamente los afines al blues pueden afirmar con orgullo que la pieza de culto surgió de aquel estilo musical. Más precisamente de la prosa de Jorge Cueto.

Enorme repercusión

El "Gordo", tal como se lo conoce, recordó la historia del origen de una auténtica pieza de culto en la idiosincrasia cordobesa y argentina."Yo compuse el tema en 1980 y lo estrené en Olaf, un boliche de La Calera. Y estalló desde siempre", largó como puntapié inicial. Acto seguido, fue directo a la anécdota que originó el tema: "Estábamos con Altamirano a las 10 de la mañana y destapamos una damajuana de cinco litros. A las 13, ya no tenía vino y ahí se planteó un dilema: ¿Quién se lo tomó? Yo calculo que debemos haber tenido un 'pedalín' respetable", recordó.Cabe mencionar que la persona a la que hace referencia no es otro que Mario "Tribilín" Altamirano, un músico que tocó en la banda del Mandamás y del Potro Rodrigo. Además, colaboró con la creación de la música del hit en cuestión.Surgió el juego de palabras y, en 1983, su grupo llamado Año Luz fue la revelacion en el Festival Córdoba Rock. Luego, en el 84, llegó a tocar ante 15 mil personas en un festival de La Falda. "A las tres semanas, Altamirano estaba en la orquesta de La Mona y le pasó la letra a Jiménez. El tema siempre anduvo bien y, cuarteteado con la onda de La Mona, el tema despegó", recordó el Gordo.La relación de Quién se ha tomado todo el vino con el cuarteto fue simbiótica desde un principio. Así como el tunga tunga le dio más difusión al tema, la canción llevó al ritmo tropical a todos lados. Desde una obra en construcción en barrio San Martín, hasta un lujoso casamiento en el salón Tattersall de Palermo."Yo sé que hay una banda en Noruega que se llama Dínamo, que toca la versión de Carlitos. Es loco porque cuando cobramos derechos de autor vienen monedas de diferentes países del mundo", aseguró aAl ser consultado sobre si hubo problemas con La Mona con respecto a la autoría del hit, Cueto explicó: "Cuando salió el disco de Carlos que traía el tema mío, me avisaron, nos reunimos y firmamos el registro del tema".Por último, agradeció las gestiones del Clan Jiménez para estar presente en el Museo de La Mona y en el Festival Bum Bum, próximo a realizarse el 8 y 9 de octubre en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María. "Lo tomo como una especie de retribución", sentenció. Y merecida la tiene.