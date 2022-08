Shakira denunciará a Gerard Piqué: de qué lo acusa

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", comunicaron a principios de junio Shakira y Gerard Piqué luego de meses de rumores de crisis e infidelidades. Y aunque parecía que la ruptura se iba a dar de manera pacífica, el paso del tiempo demostró que van por el camino opuesto.



¿Qué pasó? A días de la confirmación del nuevo romance del jugador del Barcelona y Clara Chía Martí, el vínculo de la expareja pasa por su peor momento. A tal punto que la cantante colombiana llevará al padre de sus hijos Milán (9) y Sasha (7) ante la Justicia. Según trascendió, lo denunciará por poner en riesgo la vida de su hijo mayor.



La artista de 45 años tendría en su poder un video en el que se lo ve al deportista manejando su auto de manera imprudente, a alta velocidad y sin respetar las señales de tránsito, acompañado por Milán, en el asiento del acompañante, algo que también va en contra de la ley. Y además, contaría con un testigo fundamental para probar que sus acusaciones son ciertas.



Este sería el revés que encontró Shakira luego de que su expareja no le firmara los papeles para autorizarla a llevarse a sus hijos fuera de España, ya que desde que se confirmó su separación, la cantautora solo piensa en dejar la tierra del futbolista y poder instalarse en Miami. Como si eso fuera poco, no la está pasando nada bien a raíz de la confirmación del romance de Gerard con Clara Chía Martí.



Siendo consciente del revuelo mediático que generaría la ruptura, antes de hacerla pública, la colombiana le habría pedido a Piqué que se manejara con un bajo perfil a la hora de salir con otras mujeres. Pero tan rápido como salieron a la luz las infidelidades del futbolista, también se supo que estaba nuevamente en pareja.



La joven en cuestión tiene 23 años, estudia publicidad y trabaja en la empresa del defensor Kosmos Global Holding S.L. Conoció a Piqué en un evento corporativo y luego, en su trabajo, donde el español no dudó en pedirle el teléfono para invitarla a salir. Desde entonces, viven un intenso romance. "Gerard Piqué va por las tardes, con su nueva novia, a la casa de sus padres, que está pegada a la casa de Shakira. Y eso la tiene totalmente devastada. Al futbolista no le importa que la cantante los pueda ver juntos", reveló el periodista español Jordi Martin.

Fuente: Noticias Argentinas