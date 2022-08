Aseguran que Lali Espósito está saliendo con un cantante argentino

Desde que se separó de Santiago Mocorrea, su último novio formal, Lali Espósito dejó en claro que no pensaba volver a apostar a una relación monógama y que tampoco buscaba una pareja.Sin embargo, en los últimos días se vio envuelta en rumores de romance con un joven cantante argentino, nada menos que Valentín Oliva, conocido popularmente como Wos, quien viene de consagrarse en los Premios Gardel 2022 con seis estatuillas, entre ellas la de la máxima categoría, Álbum del año, por Oscuro éxtasis."Estuvo el fin de semana en el show de Lali y después hay una foto de los dos muy acaramelados, muy juntos", reveló el periodista Guido Záffora."Se dieron un abrazo y ahí hay energía de ´chaca chaca´", agregó con picardía.Un detalle no menor es que hace exactamente un año, el rapero fue señalado como el tercera en discordia en la separación de la China Suárez, íntima amiga de Lali, y Benjamín Vicuña.Sin embargo, ninguno de los protagonistas del rumor salió a desmentirlo o confirmarlo y lo cierto es que Wos asistió a uno de los conciertos de Espósito y lo mostró en sus redes sociales.A diferencia de otros famosos, no fue invitado al escenario para sumarse al "chape tour", una gira en paralelo en la que la cantante besa a hombres y mujeres.De hecho, el día que estuvo Valentín, Lali se besó con Santi Maratea por una apuesta, luego que el influencer se había propuesto recaudar 25 millones de pesos para ayudar al HotelGondolín, una institución que alberga a mujeres trans de todo el país y que hace poco sufrió un ataque que arruinó sus instalaciones.Tras alcanzar su objetivo, protagonizó un apasionado momento sobre el escenario del Movistar Arena.Días atrás, la jurado de La Voz Argentina también se besó con la China frente a su público uruguayo."Chape Tour con esta diosa @sangrejaponesa. Me fui Mundial", comentó, con un claro guiño a Rusherking, actual novio de su compañera de Casi ángeles.Habrá que ver si lo de Wos fue solo un encuentro pasajero o si, realmente, surgió el amor entre ellos.