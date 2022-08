Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram: cómo lo logró y su festejo

Luego de que Flor Peña descargue su bronca en varias notas que dio a distintos medios por la cancelación de su cuenta oficial de Instagram (motivo por el que debió abrirse una nueva), la actriz y conductora compartió con sus seguidores una feliz noticia.“¡¡¡Gracias!!! Gracias @Instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todos los que se sumaron a la cruzada y que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado. En @flor_de_p y ahora también en @soyflorpe”, escribió la presentadora, feliz de haber podido recuperar su cuenta.Además, dio detalles de su caso en el video que plasmó en su muro, donde la siguen más de 6 millones de fanáticos: “¡Sí, sí, sí! Me caí, pero me levanté. Un tropezón no es caída. Recuperé mi cuenta. Bueno, primero gracias a todos y a todas las que me ayudaron con la nueva cuenta que abrí”, comenzó diciendo.“Y para los que preguntan por qué me la devolvieron, fue así. Finalmente, logré hablar con alguien de Instagram Argentina, a su vez también me estaban ayudando desde Europa, y se dieron cuenta -gracias a que pudimos hablar- que se habían equivocado con algunas cosas”, agregó.Y cerró: “Entonces, revieron la decisión y me la devolvieron. Yo sabía que tenía razón. De verdad lo sabía porque yo no había hecho nada malo. Así que acá estamos de nuevo y ahora con dos cuentas, siganmé en la otra que va a haber contenidos distintos y contenidos por ahí en conjunto, pero @flor_de_p vuelve a la carga”.