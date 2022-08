Jorge Rial y Romina Pereiro venden su mansión: las fotos y cuánto piden

A seis meses de confirmar su separación, Jorge Rial y Romina Pereiro pusieron en venta su espectacular casa ubicada en el barrio de Belgrano R. El objetivo, según trascendió, es venderla lo antes posible para dividir la abultada suma de dinero, en moneda estadounidense, que piden por ella.Se trata de una mansión de estilo inglés completamente reciclada, que cuenta con seis ambientes distribuidos en tres plantas a lo largo de 353 metros. En tanto, al descubierto, donde está la piscina y el parque, hay unos 27 metros más. Por lo que propiedad en general cuenta con 379 metros totales.Ubicada en una de las mejores zonas del mencionado barrio, y justo enfrente del colegio Buenos Aires English High School, la vivienda que supo ser el nidito de amor del periodista y la nutricionista es ofertada por una conocida inmobiliaria a unos USD 1.350.000.Es decir, unos 392.850.000 pesos si se toma en cuenta el valor a la venta del dólar blue al día de la fecha, que es de 291 pesos por cada unidad de esa moneda, según publica el diarioA juzgar por las descripciones de la publicación, la casa cuenta con una amplia recepción y el living-comedor en la primera planta, donde también se encuentra una cava, la dependencia de servicio, la cocina con comedor diario, el lavadero independiente y un sector familiar con salida al jardín.El parque, por otro lado, incluye una enorme piscina, un quincho y una parrilla.Mientras que, en la primera planta, se distribuyen el estar privado, los dos dormitorios en suite y la master suite donde dormían Jorge y Romina.En la segunda planta hay una terraza, y otro dormitorio más en suite. Y entre otras características, la vivienda cuenta con calefacción por radiadores y todos los ambientes tiene aires split instalados.El sistema de seguridad, por otra parte, abarca tanto los ambientes interiores como exteriores. Y según el aviso de la inmobiliaria, es una casa "preciosa y con muy buena energía" que, a su vez, es accesible para "personas con capacidad reducida".Al parecer, la expareja quiere vender la propiedad para repartir el dinero. Y la idea es que eso ocurra lo antes posible. Por eso, el inmueble es ofrecido como "oportunidad".Este martes 30 de agosto se cumple exactamente un año del incendio que Jorge Rial y Romina Pereiro sufrieron en su casa de Belgrano R. y, afortunadamente, no terminó en tragedia."Sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte estamos todos bien. Se circunscribió a la cocina que, obviamente, quedó inutilizada. El resto de la casa, perfecto, salvo por los efectos del humo. Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones", detalló en dicha oportunidad el reconocido periodista a través de las redes.Además, el periodista expresó su "agradecimiento eterno a los bomberos del cuartel V de Belgrano". Y aseguró: "No sólo llegaron rápido sino que en todo momento estuvieron pendientes de nosotros. Nuestros héroes de carne y hueso".Romina también se manifestó al respecto en sus redes, donde expresó: "¡Hola! Les cuento. Sí. Ayer hubo un incendio en mi casa. Estamos todos perfectos. No hubo heridos. Por suerte mis hijas (Violeta y Emma) estaban con su papá. Estamos bien. Solo un pocho shockeados".