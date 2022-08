Britney Spears dio detalles de los años que estuvo bajo la tutela de su padre

A nueva meses de haber ganado la batalla legal contra su padre, James Spears, quien estuvo a cargo de su tutela durante 13 años, Britney Spears compartió un fuerte descargo sobre sus vivencias. "Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. Y, ¿cómo puedo superarlo, si no hablo de ello?", manifestó en un video de 22 minutos que compartió en YouTube, en el que también reveló que rechazó ofertas millonarias para hablar de su vida en programas de televisión y diferentes plataformas.



"Tenía 25 años cuando comenzó la tutela. Recuerdo que muchos de mis amigos me enviaban mensajes de texto, me llamaban, eran muy cercanos y querían verme, pero por lo que pasó, sinceramente no sé qué hice, pero el castigo de mi padre era que no pudiera ver a nadie. Nada tenía sentido. Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada, ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo", reveló la artista que actualmente tiene 40 años.



Además aseguró que el "juego" que mantuvo con los paparazis en el momento más polémico de su carrera, que llevó a su padre a pedir su tutela, fue lo más divertido que hizo. Y que en medio de ese contexto, una mujer le dio la idea a su papá y que su madre lo ayudó a ejecutarla. "Todo estaba básicamente preparado. No había drogas en mi sistema. Alcohol. Nada. Fue puro abuso", manifestó la cantante.



Y señaló que su padre quería "tener el control de todo". "Era una máquina, una puta máquina, ni siquiera humana. Era una locura lo duro que trabajaba. Y la única vez que hablé y que dije 'no' en los ensayos a un maldito paso de baile se enfadaron", declaró sobre los shows y los discos que encabezó durante ese periodo, en el que ningún miembro de su familia se solidarizó con ella.





"Cuánto esfuerzo, trabajo y corazón puse en lo que hice cuando trabajé, incluso hasta los detalles de cuántas pedrería van a estar en mis disfraces me importa mucho y literalmente me mataron. Me tiraron. Eso es lo que sentí, sentí que mi familia me había tirado", agregó y destacó que recientemente sacó el tema Hold Me Closer junto a Elton John.