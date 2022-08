Barby Franco se sinceró sobre su relación con las hijas de Fernando Burlando

Barby Franco se sinceró sobre su relación con las hijas de su pareja, el abogado Fernando Burlando, María y Delfina, con quienes inicialmente tuvo cortocircuitos.La modelo recordó que serán una familia ensamblada y contó cómo trabajó en tener una buena relación con las hijas de Fernando Burlando, quienes casi la empatan en la edad.“Yo siempre trabajé y tuve en mente llevarme bien con las hijas de Fernando. Sé que debe ser durísimo que tu papá esté con una chica más o menos de tu edad, verlo en la tele, trabajar en la tele al mismo tiempo. Yo siempre las entendí porque pude ser yo u otra chica, pero la situación siempre habría sido la misma, no era personal conmigo, es algo fuerte”, indicó en nota con el ciclo Agarrate Catalina.“De ambas partes nos costó mucho llevarnos bien, pero nos esmeramos, y ellas son educadas y son un amor, nos llevamos muy muy bien”, afirmó la integrante de La Noche del Domingo (América).Previamente, fue Fernando Burlando quien puso luz sobre cómo era la relación entre su pareja y sus hijas. Después de que se supiera que Fernando Burlando y Barby Franco esperan una niña, el abogado detalló cómo fue el momento en que se lo comunicó a sus hijas de 28 y 30 años, frutos de su primer matrimonio con María Gabriela García Girotti.Burlando expuso que “como toda noticia de estas características genera una serie de interrogantes". "Me junté a almorzar con las chicas y fue una noticia pesada, fue una noticia fuerte pero de alguna manera se fueron amalgamando y se acomodaron con sus inquietudes", dijo en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y continuó: "Se quedaron totalmente sorprendidas; un poquito de celos, de inseguridad, si bien son grandes yo he dedicado mi vida para las dos y ahora dejo un poquito para la que viene, que te garantizo que es un terremoto, ya tiene problemas de conducta, no para de moverse en el vientre, va a ser como Barby”, se sinceró.Por último, indicó: "Ya llevamos 11 años con Barby, ella siempre tuvo ese deseo de ser mamá, nunca vi a una Barby tan contenta como ahora”, completó el abogado.