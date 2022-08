Florencia Peña recordó el mal momento que pasó por culpa de su video íntimo

Florencia Peña recordó el mal momento que pasó en un aeropuerto por culpa de la filtración de su video íntimo. La actriz, que esta semana abrió su nueva cuenta de Instagram después de que le cerraran la anterior, visitó PH, Podemos Hablar y repasó esa época tan complicada para ella.



A fines de 2012, Peña fue víctima de un hacker que difundió imágenes suyas junto a su expareja, Mariano Otero. La conductora intentó que el video no se publicara, pero terminó haciéndose viral. "Apenas se había filtrado mi video, yo me tomo un avión y me voy a la...", relató este sábado en PH.



"Entonces llego y me agarra un puertorriqueño entrando a Los Ángeles. Me dice que cómo me llamaba y me pregunta qué hacía. 'Soy actriz'. 'Ah, de Argentina. ¿A ver? ¿Te puedo googlear?'. Esas cosas que me pasan mí", contó la actriz ante la sorpresa del conductor Andy Kusnetzoff.



Peña le dijo que sí y el hombre la buscó en su computadora. "Te juro por mi vida... Yo no veía lo que él veía. Pone 'Florencia Peña' y empieza a horrorizarse. Yo no sé si vio el video, los links, la cantidad de noticias que sólo referían a mi video porno...", recordó ella.



"Entonces miraba, me miraba... Y me dice: 'Pero, ¿vos actriz de qué sos?'", relató entre risas. "'No, yo soy actriz. Tuve un problema...'. Y en un momento me vi empezándole a explicar a un puertorriqueño. 'No, nada, quilombos, cosas que me pasan'", concluyó. Florencia Peña habló sobre su video íntimo

Esta semana la actriz dio una entrevista en el noticiero de América TV y repasó lo difícil que fue para ella el momento en que su video se hizo viral. "Fue una operación, no fue una simple filtración", aseguró.



"Fue una operación que me hicieron, lo dividieron en tres partes, me quisieron hacer daño. Obviamente, yo siempre me vuelvo a parar sobre mis pies y me vuelvo a sentir empoderada, pero siento que intentan ir a lugares que no me merezco", denunció Peña.



"No quiero que me disciplinen más. Cuanto más me intentan disciplinar, más quiero salir a ser yo", sostuvo. Esta semana la actriz abrió una nueva cuenta de Instagram luego de que la anterior fuera cerrada por publicar contenidos que supuestamente infringían las normas de la comunidad.