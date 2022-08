El papá de Tini habló por primera vez de la relación de la cantante con de Paul

Tras recuperarse de varios problemas de salud, el papá de Tini Stoessel volvió a acompañar a su hija en sus giras, como hizo desde siempre. Este viernes llegó a Guayaquil, Ecuador, y fue consultado sobre la relación de Tini con el futbolista de la Selección argentina Rodrigo de Paul. Cabe recordar que Tini hizo sus shows en Buenos Aires en el Hipódromo de Palermo, ubicado en el barrio porteño de Palermo, a fines del mes de mayo de 2022, y fueron un verdadero éxito.Luego de la fría respuesta que dio cuando le consultaron sobre su relación con el futbolista de la Selección argentina, Tini aclaró que adora al mediocampista. “Cómo me descansaron con esa respuesta. Sí, estoy re bien. Estoy enamorada, para la tranquilidad de toda la gente, y estoy feliz”, aseguró.En este sentido, la periodista del lugar donde habían recién aterrizado en el marco de su gira internacional le hizo una pregunta también a su papá. “¡Que salude el papá también, que la viene a cuidar! Me encanta que estás en todo sentido. ¿Es celoso cuando la nena está enamorada?”, quiso saber. De esta manera, él respondió: “No soy celoso, estoy contento cuando ella está feliz y ahora que está enamorada más. Estoy de acuerdo con el yerno que tengo, me gusta”.En la nota, la cantante sugirió que su papá es fanático del fútbol y que disfrutan mucho del deporte cuando arriba el torneo Mundial. “Me gusta mucho el Mundial, para los argentinos es un momento de reencuentro, de amigos y familia. No sé si viajaré a Qatar, veremos”, sostuvo. Sin embargo, su papá rápidamente dijo, dando a entender que además de ellos dos irían Mariana, su esposa, y Francisco, el hermano de Tini: “¡Vamos a ir a Qatar!”. (La Cien)