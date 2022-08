Flavia Palmiero eligió una sensual bikini para tomar sol en Miami

Flavia Palmiero eligió un look animal print

Flavia Palmiero a puro rojo: enteriza de un solo hombro

Desde las playas de Miami Beach donde se encuentra vacacionando, Flavia Palmiero volvió a deslumbrar con un look de verano de alto impacto: a orillas del mar, se fotografió llevando un conjunto de microbikini de dos piezas con estampado animal print, un diseño textil que arrasa con todo y que llegará como tendencia para este verano.Fanática de los trajes de baño, Flavia Palmiero se hizo una selfie para sus casi 400 mil seguidores de Instagram mostrando su nueva apuesta playera: traje de baño de dos piezas con estampado de leopardo en tonalidades tierra. ¿Los detalles del equipo? El corpiño es estilo crop top y de un solo hombro. La bombacha es simple, cavada y de moldería colaless.Completó el look de verano con unos lentes de sol circulares en total black, un reloj metálico plateado y un peinado con cabello suelto y al viento, ideal para disfrutar de un cálido día de playa.Pero esa no fue su única apuesta de moda. En otra de las imágenes que compartió en el carrusel de fotos de su cuenta oficial, la actriz se mostró llevando un look mucho más colorido y llamativo: eligió el color rojo fuego -un tinte que arrasa con todo entre las famosas del momento- y posó para una autofoto con un bañador enterizo de este tinte, también con un solo hombro.¿Los accesorios? Sumó glamour a la apuesta de playa con una gorra lisa en total black estilo cap y unos lentes de sol estilo aviador con vidrio espejado. También mostró un anillo de lujo en color plateado, son strass y brillos.