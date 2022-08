Le pidió el divorcio a Sylvester Stallone y lo acusó de “ocultar bienes”

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin comenzaron los trámites de divorcio tras 25 años de casados. La ex modelo acusó al actor de evadir impuestos e inició una demanda de separación en el Estado de Florida. La pareja tiene 3 hijas en común: Sophia (25), Sistine (24) y Scarlet (20).En la demanda, Flavin acusa al intérprete de “Rocky” de ocultar bienes conyugales para perjudicarla en la distribución. “Bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y/o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal”, notificaron los abogados de la modelo.A su vez, reclama ser compensada justamente en la división de los bienes y tras el accionar de su ex marido pidió que este no pueda “vender, transferir, asignar, gravar o disipar cualquier activo durante el proceso de divorcio”.Al momento de la separación, Flavin había anunciado la decisión familiar por un comunicado en la revista People. “Después de 25 años de matrimonio me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas”, informó.Tras el divorcio el actor decidió ocultar el tatuaje del rostro de Jennifer Flavin en su brazo y lo reemplazó por uno de su perro. El actor había publicado una fotografía el 7 de agosto donde todavía se podía ver el retrato de su esposa en su brazo. Sin embargo, a los días su tatuador publicó una foto en sus redes donde en el lugar de Jennifer aparecía Butkus, su perro.El publicista del actor reveló que la intención de Stallone era hacerle modificaciones a la imagen de Flavin, pero que salió mal y el tatuaje quedó “irreparable”.“Stallone tenía la intención de actualizar la imagen del tatuaje de su esposa Jennifer, sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios y, desafortunadamente, irreparables. Como resultado, tuvo que cubrir la imagen original con un tatuaje de su perro de Rocky, Butkus”, detalló el publicista.Aunque el tatuaje de Flavin fue reemplazado por Butkus, el intérprete de "Rambo" aseguró que todavía conserva un tatuaje más grande de su esposa en la espalda. También confesó que sigue amando a su esposa a pesar de que hayan diferencias que los están separando.