“¿Están listos para lo que se viene?”: el video de Sol Pérez haciendo ejercicio

Tras su salto a la fama como “la chica del clima” en el programa “Sportia” por TyC, Sol Perez ha conquistado millones de admiradores.En esta oportunidad, impactó a sus seguidores con su rutina de ejercicio a pura fuerza y dinámica.“¿Están listos para lo que se viene?”, escribió junto a la publicación.Sol Pérez reveló cómo es su rutina de ejercicio. Con un entrenamiento casi a diario, la conductora de televisión busca ganar masa muscular centrándose en abdomen, glúteos y piernas.“Mi entrenamiento es para ganar masa muscular porque es lo que a mí me gusta. Mi rutina es toda de abdominales, glúteos y piernas. Lo que más me gusta hacer es sentadillas.” relataba Sol, quien confesó: “Me levanto todos los días a entrenar aunque no tenga ganas, me fijo en la comida y no creo en las cosas milagrosas. Sí creo que con esfuerzo todo se puede lograr”.