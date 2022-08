Karina La Princesita no quiere un cantante tropical como novio de su hija

Luego de su noviazgo fallido con El Polaco, Karina La Princesita confesó sin filtros que no le gustaría que su hija, Sol Cwirkaluk, tenga una historia de amor con un cantante tropical.



"¿Aceptarías para Sol un novio que se dedique a la música tropical?", le preguntó Vero Lozano a la cantante, en su visita a Cortá por Lozano.



Sin dudar y levantando una paleta con el emoji de pulgar para abajo, La Princesita respondió con un exabrupto: "¡Ay, la p. . . madre!". Luego, lo explicó: "Perdón, pero no. Ya sé de lo que se trata".



Intrigada, la conductora le retrucó: "¿No querés que sufra?". Y Karina La Princesita contestó: "No, para ella quiero algo más tranquilo".



El 30 de julio, Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco, celebró sus 15 años y su novio, Tomás Benítez, fue uno de sus invitados más especiales. El joven es actor, bailarín e influencer. Integra la factoría de Cris Morena y tiene un futuro prometedor.



Tomás sorprendió a su novia con un regaló súper especial: le obsequió un enorme oso de peluche que enterneció a la propia Sol y a la Princesita. (Ciudad.com)