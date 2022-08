Tras su despedida de soltera, Silvina Escudero hizo una inesperada revelación

De un día para el otro Silvina Escudero sorprendió a todos al anunciar su casamiento. De pareja hace cinco años con Federico compartió con sus seguidores en Instagram la romántica propuesta de matrimonio en España y ahora están en la cuenta regresiva para el gran día.En la recta final para la boda, la bailarina festejó junto a su hermana Vanina Escudero y un grupo de amigas la tan ansiada despedida de soltera. Toda la velada fue asombro, ya que los preparativos y la organización estuvieron a cargo de las íntimas de la futura novia.Es por eso que cuando Silvina Escudero fue recogida en su casa y le vendaron los ojos no sabía qué se iba a encontrar. Al momento de revelar la verdad, la artista fue recibida por sus amigas más cercanas en un yate privado decorado con globos, luces y muchos tragos para tomar.A lo largo de la noche, la agasajada lució diferentes looks pensados para la ocasión: primero un body blanco junto a una pollera de tul y una vincha para la cabeza, pero más tarde la motivaron a usar un disfraz de la Pantera Rosa. La noche se descontroló un poco cuando los cocteles y las cervezas comenzaron a hacer efecto.Pero el punto cúlmine de la celebración llegó con la visita de un striper vestido de barrendero que se encargó de bailar muy sensual junto a Silvina.Después de mucho tiempo, Silvina Escudero volvió a probar el alcohol durante su despedida de soltera. Apenas ingresó a la embarcación fue recibida con una botella de cerveza y sus amigas la animaron a decir unas palabras.Con mucha emoción y agradecida, la también actriz se expresó en el inicio de la fiesta, pero a través de un post reveló que es abstemia. “Ni bien entré me clavaron birra en mano y me hicieron hablar. Vale aclarar que soy abstemia (o lo era hasta anoche)”, contó.Luego en otra story, detalló: “Esta soy yo hoy, que me acosté a las 8 de la mañana. Tomé alcohol, soy abstemia, nunca había tomado alochol, y me desperté a las 12 así”. En el video se la escuche un poco afónica y agotada por la noche anterior. Después, especificó que hace 12 años más o menos que no tomaba bebidas alcohólicas.La abstemia es la acción voluntaria de optar por no tomar no líquidos alcohólicos, como vino o licor. Está vinculada a la abstinencia de satisfacer un apetito o complacer un deseo.