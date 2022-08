Wos se consagró en los Premios Gardel: el listado completo de ganadores

Wos se alzó anoche como el gran ganador en la gala de la 24º edición de los Premios Gardel, que se desarrolló en el estadio Movistar Arena, al quedarse con la preciada estatuilla de oro y vencer en otros cuatro rubros, en una ceremonia que dio cuenta del recambio generacional que vive la música argentina.



Con su disco "Oscuro éxtasis", el artista sorprendió además al imponerse en categorías como la de mejor álbum de rock alternativo y mejor canción de rock por "Que se mejoren", en los premios entregados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif).



"Aguante la música argentina", lanzó el artista, quien recibió el saludo virtual de Fito Páez, el anterior ganador del Gardel de Oro. al subir al escenario para recibir su premio de manos de Diego Zapico, titular de la entidad organizadora.



"Formás parte del gran tesoro de la música", elogió Fito a Wos, en medio de una alocución que también reflejó de manera elíptica el cambio generacional.



Justamente, los triunfos de Trueno, que se llevó tres galardones, y los de Nicki Nicole, con dos; además de la consagración de "Miénteme", la colaboración entre Tini y María Becerra, como canción del año, en el único rubro votado por el público, fueron las notas salientes de la velada conducida por Jay Mammon y la periodista Eleonora Pérez Caressi, que fue transmitida a través de la plataforma Star+.



En el desembarco en grande de los ritmos urbanos en estos premios, Tiago PZK se consagró como el mejor nuevo artista.



Sin embargo, fueron Alejandro Lerner y Palito Ortega quienes ofrecieron dos de los momentos más emotivos de la gala que marco el regreso a la presencialidad absoluta desde el inicio de la pandemia de coronavirus.



Al imponerse en el rubro mejor álbum romántico con su disco "Te llevo bajo mi piel", Palito Ortega hizo un viaje mental a sus comienzos para recordar a "una generación que escribía sus propias canciones", momento en que recordó a Sandro.



"Quiero dedicar este premio a la memoria de un hermano que ya no está: Sandro, para vos, querido hermano. Tanto Sandro, como Cacho Castaña, lo mismo Sergio Denis. Gente muy querida que se fueron muy pronto pero dejaron un recuerdo imborrable en la memoria de la gente", manifestó el popular artista, para cerrar: "Valió la pena todo el esfuerzo, lo que uno ha hecho toda la vida, desde los comienzos en el Club del Clán, para llegar a sentir esta felicidad".



Algunos minutos antes, Alejandro Lerner recordó a figuras como Sandra Mihanovich, León Gieco y Gustavo Santaolalla, quienes marcaron sus primeros pasos, para luego dedicar elogiosas palabras a las nuevas generaciones de artistas.



"Tenemos una generación de pendejos que son unos grandes maestros y hay que darle todo el apoyo. Gracias porque ustedes son los que nos están empujando a nosotros para seguir aprendiendo", lanzó. También hubo evocaciones del homenajeado para Pappo, Mercedes Sosa, Armando Manzanero y Cacho Castaña.



Entre los grandes ganadores también se anotaron los hermanos Luna y Mateo Sujatovich, con sus respectivos trabajos "Desafío guerrero", que se llevó el premio al mejor álbum de canción de autor y mejor álbum instrumental/fusión; y "La dirección", que se impuso entre los solistas de rock.



Airbag ganó el rubro mejor disco de banda de rock, Miranda! obtuvo lo propio en la categoría grupo pop, Abel Pintos como solista pop, Arde la Sangre entre los metaleros, Canticuénticos entre los infantiles y Palo Pandolfo y Luis Alberto Spinetta tuvieron un reconocimiento póstumo, el primero de ellos a la mejor colaboración por su grabación del tema "Tu amor" junto a Hilda Lizarazu y Santiago Motorizado; y el segundo por el registro en vivo de la presentación de "Artaud".



Tal como ocurrió en otras oportunidades, la ceremonia también se caracterizó por shows musicales que presentaron cruces entre artistas de distintos géneros.



En la apertura, La Konga compartió una versión de "Universo paralelo" junto a Nahuel Pennisi -una dupla que se llevó un premio- y de "Te mentiría" con Luck Ra; Lerner y Rusherking coincidieron en "Después de tí" y Tini se cruzó con David Lebón para una lectura de "Seminare".



En tanto, el conductor Jay Mammon hizo gala de sus dotes musicales al brillar en el piano y en la voz, junto a Ángela Torres, en "Zamba para olvidar"; Airbag le puso rock a la noche y Julieta Laso, MIau Trío, Chita y Zoe Gotusso protagonizaron un homenaje al disco "El amor después del amor", de Fito Páez, a 30 años de su lanzamiento, en una producción musical a cargo de Tweety González.



La otra gran nota emotiva, tal como suele ocurrir en toda entrega de premios, fue el video "In memorian", que recuerda a las figuras fallecidas en los últimos meses, en un incesable desfile de entrañables caras que incluyó a Egle Martin, Pil Chalar, Jorge Cumbo, Miguel Ángel Estrella, Osvaldo Peredo. Elio Roca, Billy Caffaro, y Oscar López Ruíz, entre tantos.



Pero más allá de las lecturas, la gran coincidencia entre los presentes fue la buena sensación experimentada por el hecho de volver a vivir esta fiesta de manera presencial, lo cual le otorgó un calor que no había tenido en los últimos años. Listado completo de los ganadores en la 24º edición de los Premios Gardel ÁLBUM DEL AÑO:



“Oscuro Éxtasis”: Wos







CANCIÓN DEL AÑO:



“Miénteme”: Tini & Maria Becerra







GRABACIÓN DEL AÑO:



“Mafiosa”: Nathy Peluso



Productor: Rafa Arcaute



Ingenieros: Angelo Torres; Carlos Velázquez; Felipe Tichauer; Rafa Arcaute; Richard Bravo; Roger Rodés; Sebastián Krys







INGENIERÍA DE GRABACIÓN:



“Oscuro Éxtasis”: Wos



Ingenieros: Javier Fracchia, Facundo Yalve, Nicolás Cotton







MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE CUARTETO:



“Historias Cantadas 3”: Ulises Bueno







MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE FOLKLORE:



“Soy Semilla”: Flor Paz







MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE ROCK:



“La Dirección”: Conociendo Rusia







MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE TANGO:



“La Caldera”: Julieta Laso







MEJOR ÁLBUM ARTISTA POP:



“El amor en mi vida”: Abel Pintos







MEJOR ÁLBUM ARTISTA ROMÁNTICO – MELÓDICO:



“Te Llevo Bajo Mi Piel”: Palito Ortega







MEJOR ÁLBUM ARTISTA TROPICAL:



“Herencia”: Nico Mattioli







MEJOR ÁLBUM BANDA DE SONIDO DE CINE/TELEVISIÓN/PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:



“Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”: Santiago Motorizado







MEJOR ÁLBUM CANCIÓN DE AUTOR:



“Desafío Guerrero”: Luna Sujatovich







MEJOR ÁLBUM CONCEPTUAL:



“El disko”: Ca7riel







MEJOR ÁLBUM DE CHAMAMÉ:



“Mario Del Tránsito”: Las Hermanas Vera







MEJOR ÁLBUM DE JAZZ:



“Ontology”: Roxana Amed







MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA:



“Piazzolla. Obras desconocidas para piano solo”: Natalia González Figueroa







MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA:



“Parte De Mí”: Nicki Nicole







MEJOR ÁLBUM DE REGGAE / SKA:



“Nonpalidece”: Nonpalidece







MEJOR ÁLBUM DE ROCK PESADO / PUNK:



“La Cura”: Arde la Sangre







MEJOR ÁLBUM EN VIVO:



“Atrevido En Vivo”: Trueno







MEJOR ÁLBUM FOLKLORE ALTERNATIVO:



“Regreso”: Orozco/Barrientos







MEJOR ÁLBUM GRUPO DE CUARTETO:



“Universo Paralelo”: La Konga







MEJOR ÁLBUM GRUPO DE FOLKLORE:



“Vidala en mi Zamba”: Eva y Nadia







MEJOR ÁLBUM GRUPO DE ROCK:



“Al parecer todo ha sido una trampa”: Airbag







MEJOR ÁLBUM GRUPO POP:



“Souvenir”: Miranda







MEJOR ÁLBUM GRUPO TROPICAL:



“El Tiempo y La Serenata”: Orquesta Delio Valdez







MEJOR ÁLBUM INFANTIL:



“A cocochito”: Canticuenticos







MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL-FUSIÓN-WORLD MUSIC:



“Desafío Guerrero”: Luna Sujatovich







MEJOR ÁLBUM MÚSICA ELECTRÓNICA:



“=EP8”: Lisandro Aristimuño - Fernando Kabusacki







MEJOR ÁLBUM ORQUESTA Y/O GRUPO DE TANGO Y/O INSTRUMENTAL:



“100”: Escalandrum







MEJOR ÁLBUM POP ALTERNATIVO:



“Pitada”: Emmanuel Horvilleur







MEJOR ÁLBUM ROCK ALTERNATIVO



“Oscuro Éxtasis”: Wos







MEJOR CANCIÓN DE CUARTETO:



“Universo Paralelo”: La Konga feat. Nahuel Pennisi







MEJOR CANCIÓN DE FOLKLORE:



“Amor Fugaz”: Destino San Javier feat. Los Tekis







MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA URBANA:



“Dance Crip”: Trueno







MEJOR CANCIÓN DE POP:



“Miénteme”: Tini & Maria Becerra







MEJOR CANCIÓN DE ROCK:



“Que se mejoren”: Wos







MEJOR CANCIÓN DE TANGO:



“Otra chica muerta”: Patricia Malanca







MEJOR CANCIÓN TROPICAL:



“Noche de Cumbia”: Los Palmeras, La Delio Valdez







MEJOR COLABORACIÓN:



“Tu Amor”: Palo Pandolfo feat. Santiago Motorizado e Hilda Lizarazu







MEJOR COLABORACIÓN DE MÚSICA URBANA:



“Cambiando la piel”: Wos, Nicki Nicole







MEJOR COLECCIÓN DE CATÁLOGO:



“Presentación Artaud, Vol. 2 (En Vivo en Teatro Astral, 1973)”: Luis Alberto Spinetta







MEJOR DISEÑO DE PORTADA:



“La Dirección”: Conociendo Rusia



Diseñadores: Alejandro Ros y Guido Adler







MEJOR NUEVO ARTISTA:



“Flow De Barrio”: Tiago PZK







MEJOR VIDEO CLIP CORTO:



“Dance Crip”: Trueno



Directores: El Dorado & Lucas Vignale







MEJOR VIDEO CLIP LARGO:



“Noche de Cumbia”: Los Palmeras y La Delio Valdez



Director: Conurbana Audiovisual







PRODUCTOR DEL AÑO:



“Oscuro Éxtasis”: Wos



Productor: Facundo Yalve