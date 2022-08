El Indio Solari defendió a Cristina Kirchner y habló de “locura legal”

El cantante y ex líder de Los Redonditos de Ricota, Indio Solari, defendió hoy a la vicepresidenta Cristina Kirchner después de la acusación que recibió en el marco de la causa conocida como Obra Pública en la que los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta."Usted tiene la fortaleza necesaria, aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal", comentó el actual líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en una foto que publicó en su cuenta de Instagram el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.Además, el funcionario le respondió por Twitter a Solari: "Gracias, @indio_solari_ok, por jugártela siempre, por estar del lado de la gente, siempre de este lado de la mecha. Fuerte abrazo".La titular del Senado realizó hoy una transmisión en vivo por la red social YouTube en la que afirmó: "Nada, absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola) fue probado".Y desafió al tribunal que la juzga: "Me van a estigmatizar y por eso me van a condenar".También reiteró que "la sentencia ya está escrita" e incluso señaló que los fiscales protegen al poder aun cuando para ello debieran eludir una investigación que apuntara a Néstor Kirchner.Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el Tribunal Supremo define la condena o la absolución, algo que podría ocurrir antes de las elecciones generales del 2023. Fuente: (NA)