Florencia Peña volvió “recargada” a Instagram con una nueva cuenta

La conductora televisiva, Florencia Peña, anunció el pasado mes que Instagram le había cerrado su perfil personal, en el cual publicaba fotos sobre su vida diaria pero también sobre su carrera. Para la artista se trata de una red social sumamente importante porque trabaja con ella, y no sólo se ve perjudicada ella misma, sino también toda la gente que trabaja a su alrededor en el equipo de redes.Luego de varios reclamos al aire y en otras redes sociales como Twitter, decidió volver a empezar y hacerse una cuenta nueva (SoyFlorPe). La primera fotografía muestra a la actriz disfrazada de boxeadora, con la siguiente frase: “Esta foto me define (no importa cuando veas esto). Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden”.El segundo posteo es un video en el cual le habla directamente a sus seguidores. Primero, con un saludo inicial y luego con un duro mensaje hacia Instagram, pero sin dejar de lado su personalidad carismática.“Hola, si están del otro lado es porque ya me están siguiendo o porque son curiosos y curiosas o porque están esperando para denunciarme. De cualquier manera, bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo Instagram. Como sabrán, hace casi un mes me cerraron la cuenta. Parece ser que definitivamente y nadie entiende por qué; yo no entiendo por qué, la gente que me pregunta tampoco entiende por qué y la verdad es que no hay ninguna respuesta”, empezó en el video.“Supuestamente es por alguna foto sexy o un par de fotos sexys que infringen la convivencia en esta hermosa comunidad que es Instagram, pero eso no es verdad porque esas mismas fotos por las cuales supuestamente me levantaron la cuenta las tienen las cuentas de mis fans dentro de Instagram. O sea, las mías en mi cuenta infringen la relación con la comunidad, pero las cuentas de mis fans no la infringen”, continuó.Tras esto, hizo una comparación con las imágenes que publicó Jennifer López, quien apareció en las redes sociales con un desnudo completo para promocionar un nuevo producto de su línea de belleza. En ese sentido, Florencia manifestó: “Justamente, un día después de que me cerraran la cuenta, JLO apareció con un desnudo impecable, porque está impecable y es una bella mujer que merece mostrar todo lo que quiera, y todo el mundo alabó su hermoso desnudo en Instagram. Y ni quiero contarles la cantidad de fotos cuasi pornográficas, por no decir pornográficas, que están dentro de Instagram”.“Mis fotos sexis, que ya casi a esta altura son fotos infantiles, son las que molestan, son las que infringen mi relación con la comunidad dentro de Instagram. No hay una respuesta a mi pregunta. Instagram nunca me contestó por qué cerró la cuenta, pero sí a través de un amigo de un amigo de un amigo, porque no sabemos nunca dónde llegar, me dijeron que Estados Unidos había tomado la resolución de no devolvérmela”, apuntó tajante.Llegados a la conclusión del video, la actriz expresó emotiva: “Seis millones de seguidores tenía mi cuenta; ocho años de comunicación con el afuera, comunicación directa: desde el nacimiento de mi último hijo, mis viajes y toda mi vida pública y alguna de mis cosas privadas puestas en ese Instagram, mi cuenta verificada, mi bitácora de vida... todas mis experiencias compartidas, todas ahí adentro quedaron hoy y nadie me da una respuesta de por qué no me la devuelven y por qué no puedo seguir teniendo mi @Flor_de_p”.A pesar de todo, se mostró feliz por esta nueva etapa: “Les propongo un nuevo comienzo porque ya me lo propuse en mí. Acá estoy de nuevo nos vamos a divertir, les prometo que va a haber mucho humor, seguramente alguna que otra foto sexy porque esta soy”.“Soy una mujer libre y me la banco, me la recontra mil banco y ojalá que eso sea inspiración para que muchas se sientan siempre así las putas amas de sus vidas. Yo me siento la puta ama de la mía. A partir de ahora @Soyflorpe Recargada”, finalizó la artista, mientras de fondo sonaba el tema ‘Volver a empezar’ de Alejandro Lerner.