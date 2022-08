Morena Rial: look hot y detalles sin filtro sobre su intimidad

Con un filtro de foto doble, Morena Rial se mostró súper sexy frente al espejo, fiel a su estilo, y compartiendo el look que eligió para disfrutar de la noche cordobesa.La hija de Jorge Rial está soltera y le encanta vivir a full ese estado. Además, siempre es muy elogiada por sus seguidores en las redes por la indumentaria que elige.En esta ocasión se fotografió con un top negro, súper escotado, mirando al espejo y sacando la lengua en una de las imágenes. “Que fácil te olvidan cuando ya no te necesitan”, escribió provocadora y sin tapujos, tal como suele hacerlo siempre.Morena Rial no tiene problema para decir lo que piensa y ninguno de sus dichos pasa desapercibido, muchos menos en las redes sociales.Así fue cómo en uno de sus “lives” o videos en vivo de Instagram, responde a las curiosidades de sus seguidores. Recientemente, le preguntaron por sus preferencias en la cama, y no se calló nada.“¿Ese arito que función cumple? Para dar placer. ¡Yes!”, afirmó la joven mientras charlaba con una amiga, a la vez que sacaba la lengua donde se podía ver el nuevo piercing que se hizo en la lengua. Las preguntas sexuales fueron tendencia y cuando le preguntaron si podría estar con una chica, ella no lo dudó: “No, chicos. Me encanta la p. . . ”, contestó, entre risas.