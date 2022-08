Mica Viciconte reveló el segundo nombre de Cubero: “Me va a matar”

Hace casi cuatro meses la vida cambió para Mica Viciconte y para Fabián Cubero al recibir a su primer hijo juntos, Luca. La ganadora de MasterChef Celebrity contó el motivo por el que decidieron que su hijo solo lleve un nombre y terminó revelando el desconocido segundo nombre de su pareja.



"Luca tiene un único nombre. Tanto Fabi como yo tenemos segundo nombre y nos pareció que lo mejor era ponerle uno solo. Soy Micaela Lorena Viciconte y él es Fabián Alberto Cubero. Uy me va a matar", reveló, divertida en una nota con la revista Pronto.



“Nosotros no usamos nuestros segundos nombres, son al cuete y quisimos simplificarle la vida. Siempre quise llamarlo Luca, se lo planteé a Fabi y a él le gustó de una. Es un nombre simple, fácil", cerró.



También la panelista de Ariel en su salsa habló de las características que sueña con que su hijo tenga de ella y del exfutbolista.





"Me gustaría que tenga un poco de cada uno: la tranquilidad de Fabi y un poco de mi temperamento”, reconoció.



“En cuanto a lo físico, lo veo con mucha mezcla. Muchos dicen que se parece a las nenas, otros a Fabi, algunos a mí. A mí me cuesta ver a quién se parece", aseveró.

Fuente: Ciudad