Osada propuesta de Santi Maratea a Lali Espósito para una nueva colecta

Espectáculos Lali Espósito se refirió por primera vez al beso con la China Suárez

En los últimos meses, Santi Maratea dejó atrás su título de influencer para convertirse en “el flaco que hace las colectas”. Juntó millones de pesos para conseguir medicamentos y tratamientos para niños con complejas enfermedades, compró una ambulancia para mandar a Salta y envió recursos para combatir los incendios en Corrientes -entre tantas otras cosas-. Todo con la ayuda de sus millones de seguidores, quienes aportan el dinero que pueden cuando él les pide. El nuevo objetivo del joven oriundo de San Isidro es obtener los 25 millones de pesos necesarios para arreglar un hotel que recibe y asiste a mujeres trans de todo el país. Para alcanzarlo, realizó un picante trato con Lali Espósito.Una semana atrás, Santi Maratea apareció en sus Historias de Instagram para presentar su nueva colecta: necesitaban 25 millones de pesos para reconstruir la institución conocida como el Hotel Gondolín. La historia detrás de este nuevo proyecto es que, durante años, dicho edificio funcionó como el lugar elegido por mujeres trans de todo el país para ir a instalarse de manera segura. Sin embargo, semanas atrás fue víctima de un violento atentado cuando un hombre tiró una bomba molotv que logró prender fuego una de las habitaciones.Aunque el incendio fue contenido y se evitaron tragedias mayores, el daño que hizo empeoró las condiciones de vida de las inquilinas. Dispuesto a poder ayudarlas a volver a la normalidad, Maratea invitó a sus seguidores, no solo a donar, sino también a promover la campaña.A menos de quince días de haberla iniciado, anunció que tenían parte del dinero, pero que aún faltaba un tramo para llegar el objetivo. Con el fin de cubrir este tramo, reveló el osado acuerdo que realizó con Lali Espósito. “Vamos 16 millones 500 mil pesos así que un aplauso, si tienen guantes sáquenselos y aplaudan porque es una bocha de guita. Faltan entonces 8 millones 500 mil”, dijo, a modo de introducción.“Estamos bastante bien, nos faltan menos de 10 millones ¿Cómo vamos a conseguir los 8 millones 500 mil que faltan? Chapándose a Lali”, disparó. Y explicó: “Hable con ella y dijimos lo siguiente: si con su fandom, que son millones, juntamos lo que falta, el 27 que ella hace su show en el Movistar Arena yo voy y nos comemos la boca”.En su propio perfil, la intérprete de “Ego” habló a cámara y manifestó: “Bueno amigos estás historias son muy importantes. Le voy a hablar directamente a mi fandom, que son los mejores, dicho por otros no solo por mi. Estuve hablando recién con Santi Maratea y me dijo que faltan 8 millones 500 mil para el número final que se necesita para la reconstrucción del Hotel Gondolin”. Y explicó que necesitaban que 8 millones de personas pusieran 1 peso cada una o que 85 mil personas donaran 100.Tras detallar, nuevamente, que el resultado sería un candente beso entre los dos en la próxima fecha del recital, agregó con un toque de humor: “Hagamos esto por el hotel Gondolin y un poco por mi, dale junten la guita que me entusiasma bastante chaparme a Santi Maratea. Háganme la gamba”.