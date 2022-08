Soledad Pastorutti respondió a quien le cuestionó sus sensuales looks

Soledad Pastorutti no deja de impactar a sus seguidores con sus sensuales looks. Sin embargo, lejos de pasar por alto las críticas, la cantante le respondió a un seguidor que juzgó sus elecciones a la hora de vestirse.“Estás perdiendo tu esencia, Sole. Cantás cualquier cosa, ya ni folklore hacés. Te pintás y mostrás como una vedette. Ya de la chica de pueblo que todos amaban, poco queda”, fue el tremendo mensaje que un usuario le hizo llegar a través de Twitter.Fue entonces que La Sole recogió el guante y respondió sin titubeos: “Respeto tu punto de vista, pero estoy segura de que hace rato no me seguís de cerca. Es imposible cambiar la esencia”, lanzó, contundente, en la red social.Su respuesta despertó todo tipo de repercusiones y muchas famosos alentaron la actitud de la artista. “Te amamos, Sole”, escribió Griselda Siciliani. Y Eleonora Wexler también la halagó: “Sos única”, escribió junto a un emoji de un corazoncito. Por su parte, las periodistas Dominique Metzger y Florencia Etcheves también tomaron partido por la cantante, entre otras personas.