Con un traje de baño diminuto negro con cadenas, Camila Homs deslumbró en Ibiza

La noche de Ibiza con escote al extremo

Camila Homs, es toda una fashionista por derecho propio: en su perfil de Instagram muestra la súltimas tendencias, recientemente empezó a incursionar en el modelaje y en julio debutó como chica de tapa para Caras. Ahora, de vacaciones en Ibiza con su nuevo novio, no descuida su faceta de it girl: de día y de noche, deslumbra con sus apuestas.Desde un barco, con una bikini negra y cadenas la sensual rubia posó para las fotos y en pocos minutos cosechó miles de comentarios positivos en redes sociales.En otra de las postales, la joven estaba recostada sobre una montaña de rocas y con el mar de fondo. La influencer se fotografió con una microbikini rosa, uno de los colores del momento. El diseño se compone de un corpiño triangular y una bombacha estilo taparrabos, el modelo que es furor. Por encima sumó un pareo al tono con el traje de baño.Además, la rubia incluyó en su look un ítem de lujo: llevó un par de anteojos de sol de la marca española Balenciaga, de formato rectangular estilo vintage y adornados con dos letras “B” doradas en las patillas. Con el pelo recogido en un rodete casual y a cara lavada, lució su bronceado y marcó tendencia.Por supuesto, las vacaciones en Ibiza siempre incluyen, además de jornadas en sus paradisíacas playas, salidas nocturnas a pura fiesta. Camlai Homs no se pierde la noche española y, para una salida a un bar, mostró el conjunto perfecto: glam y sensual.¿Sus elegidos? Un body negro muy jugado, con un prominente escote en pico y detalles de encaje, que aportaron aún más sensualidad a la apuesta. Lo combinó con un minishort de efecto cuero negro, el comodín ideal de todo equipo de noche.Indudablemente, la pieza de joyería que eligió para complementar el look fue la gran estrella: un bodychain -el accesorio que es furor entre las fashionistas- de strass plateado que comienza en forma de gargantilla, recorre el escote y termina alrededor de la cintura.Una vez más, llevó el pelo recogido, pero esta vez en una cola de caballo bien tirante, y sumó maquillaje de alto impacto: lució un intenso delienado negro en los párpados, acompañado de sombras en tonos tierra y máscara de pestañas. Sumó rubor en las mejillas y labios con gloss.Camila Homs tiene el look ideal para cada ocasión y es fuente de inspiración para sus seguidores (TN)