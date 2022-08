Luisana Lopilato y Bublé anunciaron el nacimiento de Cielo, su cuarta hija

Este viernes nació la hija de Luisana Lopilato y Michael Buble. La pareja de artistas lo confirmó con un tierno posteo en sus redes sociales.“Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas! ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! ¡Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá”, escribieron junto a una postal familiar.El posteo no pasó inadvertido entre sus seis millones de seguidores que le desearon felicidades y comentaron emojis de corazones y emoción.A mediados de febrero, Michael Bublé y Luisana Lopilato fogonearon los rumores de embarazo luego de que se conociera el nuevo videoclip del cantante canadiense. En las imágenes de “I’ll Never Not Love You” podíamos ver a Luisana embarazada recorriendo el supermercado en donde grabaron “Haven’t Met You Yet” junto a su esposo y sus tres hijos: Noah, Elias y Vida.Después de las especulaciones, la actriz argentina confirmó la noticia en su cuenta de Instagram: está embarazada de su cuarto hijo. “Ooops! Lo hicimos otra vez [email protected] en camino”, escribió en el posteo donde la vemos posando en la nieve rodeada por toda su familia.Un mes después de confirmar el embarazo, la pareja dialogó con Hello de Canadá, y contó el motivo por el cual decidió agrandar la familia.“Nuestra hija de tres años se había levantado de nuestra cama y empezó a dormir sola con sus hermanos, y yo dije: ‘Oh, ya no tenemos más bebés en la cama. ¡Necesito algo más!’”, dijo en broma la actriz que ya es mamá de Noah, Elias y Vida.Sin embargo, fue el cantante canadiense quién se lo propuso en reiteradas oportunidades, sin éxito: “Ella me decía, ‘Ah, no, estoy bien, creo que es una buena familia’”. Hasta que en una oportunidad Luisana lo sorprendió con su respuesta: “Un día, ¿cuándo fue? ¿Hace nueve, diez meses? Ella dijo ‘¿Sabes qué? Tal vez uno más’”.El deseo se concretó rápidamente. “Fue una gran sorpresa”, aseguró Luisana a ese medio.Se conocieron en 2008 cuando el cantante canadiense viajó a Buenos Aires para dar un show en el Teatro Gran Rex. La actriz que estaba allí fue a su camarín a sacarse una foto y el flechazo fue inmediato.La distancia no fue fácil, pero lo superaron y tres años después se casaron. Fue entonces que decieron apostar a agrandar la familia: en agosto de 2013 nació Noah, en enero 2016, Elías y en Julio de 2018, Vida.