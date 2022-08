Fue almacenero y remisero: el inicio de Topa antes de ser una figura de Disney

Topa es una de las figuras de Disney más reconocidas de la Argentina. Desde que comenzó a trabajar en esa compañía hace más de dos décadas, se convirtió en uno de los personajes más amados por los chicos, que lo siguen en todas sus facetas: programas televisivos, conciertos musicales y obras teatrales.A pesar de su popularidad, poco se conoce de su comienzo como remisero y almacenero, entre otros trabajos que tuvo que hacer antes de cumplir su sueño.Diego Topa nació el 11 de octubre de 1975 y se crió en el barrio bonaerense de Caseros junto a sus hermanos, Edgardo y Walter, sus primos y varios vecinos. “Éramos como una pandilla”, recordó. Juntos hacían casitas en los árboles, jugaban al quemado, armaban obras teatrales, inventaban historias e iban a la pileta.Desde muy pequeño, comenzó a mostrar su perfil artístico. Por eso, sus papás lo incentivaron desde muy chico a frecuentar el teatro. “Yo siempre fui actor, desde el jardín de infantes me gustaba actuar, en todos los actos participaba y mis maestras veían eso en mí. Fomentaban al productor también, porque las ayudaba a definir la parte de la música, a escribir los guiones de los actos, todo eso vino conmigo desde siempre”, contó.A los 13 años Topa empezó a estudiar actuación con Esteban Mellino en Chacarita y apenas tres meses después de haber comenzado las clases, ya formaba parte del elenco de Loco, una obra para público adulto en la que interpretaba a un personaje muy chico.Según contó, nunca le faltó el respaldo de su familia: “Me apoyaban pero me pedían que no bajara el rendimiento en el colegio. Si me sacaba un ocho o un nueve, lloraba. No me podía sacar menos de diez”.Sin embargo, aclaró: “Ellos veían que yo era el payasito de todo el mundo. Alegraba los cumpleaños, las fiestas, los actos de la escuela. Pero tenían miedo por mi futuro, porque la profesión es linda, pero también es cruel: no hay trabajo para todos”.Aunque se recibió de técnico químico, no se acuerda “ni la fórmula del agua”. Estudió en TEA imagen y en la Universidad de Buenos Aires (UBA) Diseño de Imagen y sonido. En cuanto al plano laboral, hizo de todo antes de convertirse en figura de Disney: vendió libros, entregó folletos para un teatro de Belgrano, fue remisero, almacenero por tres días, maestro particular de primaria y profesor de teatro en un colegio de Haedo.Aunque su camino al éxito no fue nada fácil, recuerda con orgullo esa etapa: “No me olvido de mi pasado, porque hoy todo eso hace que sea quien soy. A mí nunca nadie me regaló nada”.Además, dejó un mensaje para todos los jóvenes que afrontan una situación similar: “Yo les digo a todos los chicos que empiezan, que no hay que bajonearse, porque todos empezamos con algo, como yo que tuve que ser almacenero o remisero. Pero todo eso hay que llevarlo a donde querés, y se puede llevar a la actuación. No hay que bajonearse, siempre hay que ir a donde querés”.En 2000, Disney le abrió las puertas a Topa, que comenzó a conducir Zapping Zone. Durante esos primeros años del siglo XXI, también tuvo participaciones esporádicas en programas de ficción como Casados con hijos, Los Roldán, Sangre fría Montaña rusa, La Niñera y Los simuladores, entre otros.Durante casi una década condujo Playhouse Disney con diferentes duplas: Eugenia Molinaria, Sofia Reca y Romina Yan, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich que murió sorpresivamente en 2010 a sus 36 años.En 2009 se sumó Mariana “Muni” Seligmann, con quien formó un complemento perfecto. Fue tal el éxito que La casa de Disney Junior con Topa y Muni llegó al teatro y realizó giras nacionales e internacionales, por varios países de Latinoamérica.Disney no solo respaldó siempre a Topa en el plano laboral, sino también en su vida íntima. Según contó el exitoso conductor, el canal siempre apoyó su decisión de convertirse en padre junto a su novio, a través de subrogación de vientre: “Para mí es maravilloso trabajar en una empresa que cuida tanto la diversidad, la inclusión y los hábitos saludables”.“Me siento feliz de trabajar en una empresa que me incluye, que me acepta y me quiere. Es mi familia”, completó Topa, que desde enero de 2020 es el papá de Mitai. Fuente: (Tn)