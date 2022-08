Silvina Escudero habló de infidelidad y posó con lencería erótica

Después de cinco años de noviazgo, a Silvina Escudero le propusieron casamiento. La bailarina tiene fecha para dentro de pocos días.En medio de esto, les propuso a sus fans que le hagan preguntas y recibió una que le interesó bastante. “¿Sos fiel?”, quisieron saber, y la mediática salió a responder con firmeza.“Siempre lo fui”, aseguró Silvina Escudero. En ese sentido, reflexionó: “Considero que la infidelidad y la traición son las peores cosas que puede hacerte tu pareja”, sentenció.“No podría hacerlo. No sé mentir, por ende, no podría”, sostuvo la bailarina. De esta manera, le hizo saber a su novio que nunca lo engañaría.Esa no fue la única pregunta que se animó a contestar Silvina Escudero. Sobre el casamiento, indagaron acerca de su hermana Vanina y lo que pensaba de la unión con Federico, a lo que la modelo reveló: “Está feliz porque yo estoy feliz. ¡Siempre me va a apoyar y querer a quien elijo! Sí, lo re quiere y con toda mi familia se lleva re bien”. A su vez, habló sobre la convivencia con su futuro marido y dijo que ya viven juntos con sus “hijos de cuatro patas”.La bailarina no pierde la oportunidad de compartir sus mejores producciones de fotos y videos. En las últimas horas, la morocha se puso un vestido de lencería erótica con transparencias y animal print. “Así estamos”, escribió en el epígrafe.