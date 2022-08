La China Suárez y Rusherking, ¿en crisis?: "Me tiene cansado"

Cuando nadie se lo imaginaba, La China Suárez y Rusherking estarían a un paso de ponerle punto final a la historia de amor que duró muy pocos meses y que parecía consolidarse. La separación fue parte del programa Intrusos. Se dieron a conocer datos que dejan entrever una fuerte crisis en la pareja tan cuestionada.La periodista Maitena Peñoñori confirmó en Intrusos que Rusherking le dijo a miembros del grupo La Konga durante la grabación de un videoclip que La China es muy celosa. "Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada pero la verdad que no. Me hace escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tengamos en común y terminamos", contó.Mientras el rumor sobre la separación de La China Suárez y Rusherking toma fuerza, ella se encuentra filmando una película junto a Joaquín Furriel y hay una extrema complicidad entre ambos en las redes sociales. En tanto con su actual novio no se comentan nada en Instagram ni tampoco siguen compartiendo contenido como antes.Además, el fin de semana, Suárez estuvo en un show de Lali Espósito y ambas se dieron un pico en el escenario que la propia Lali compartió en Instagram y arrobó a Rusherking. La reacción del trapero fue no hacer absolutamente nada con eso.Esta vez la cantante sorprendió al mostrarse a los besos en el escenario de Montevideo, Uruguay, con la actriz la China Suárez, ante un lleno total en el marco del Disciplina Tour. La actriz disfrutó con sus hijos del recital que brindó su amiga en el país charrúa y expresaron el cariño que se tienen frente al público con un tremendo chape.