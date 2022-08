Emilia Mernes envuelta en una polémica por pedidos de canjes

Espectáculos Emilia Mernes estrenó nuevo tema musical y posó al borde de la censura

“La estafa de Emilia Mernes”, escribieron en la cuenta @poroteras, donde reunieron el testimonio de distintas personas que aseguraron haber tenido un problema por un mal manejo por parte de la cantante.Se trata de pequeños emprendimientos que aseguraron que acordaron la entrega de prendas para ser utilizadas en eventos, videoclips o fotos de redes sociales a cambio de menciones o reconocimientos que nunca llegaron.Varias denuncias fueron anónimas porque, como se indica en el hilo de Twitter, tuvo que ver con la “decisión y seguridad de los emprendimientos”. Pero otros no tuvieron problema en dar nombre de la marca.La firma Brutal señaló que el entorno de la cantante le solicitó, de canje, distintas polleras que realizaron especialmente para ella. Sin embargo, nunca las utilizó y finalmente se las devolvieron en mal estado.Otro emprendimiento que apuntó contra la artista fue Chicas Rock que compartió una publicación de la cantante en su Instagram y expresó: “Mientras Emilia y su equipo muestran su increíble calidad de vida cara, la ropa que usan no es abonada y tampoco se respetan los acuerdos con los emprendimientos”.Desde Druga explicaron que no fueron engañados porque no aceptaron, aunque desde el entorno de la artista le escribieron para negociar. La firma yk2feria, señaló que le pidió una pollera y una remera, pero solo le dieron la segunda prenda y jamás vieron una publicación o agradecimiento.Por último, bloodlet_closet, un emprendimiento de ropa intervenida, apuntó contra la artista por haberle hecho una campera a pedido que finalmente no usó y devolvió tres meses después. “Fue una experiencia muy decepcionante y ojalá se haga lo suficientemente público como para que no sigan abusando del trabajo de personas que se rompen el lomo en cada emprendimiento”, expresaron.