More Rial mostró su lado más sexy junto a una contundente frase

Hace casi un mes More Rial y El Maxi, su última pareja, decidieron separarse y la hija de Jorge Rial decidió dar vuelta la página. A través de sus redes sociales respondió propuestas de sus seguidores y se mostró más sensual que nunca en su soltería.Vestida de negro y con una minifalda del mismo color, la influencer compartió un contundente mensaje para quienes quieran tener una oportunidad con ella.“Hoy me alejo del que crea que para hablarle hay que hacer fila”, sentenció, sacando la lengua frente al espejo del baño.Luego de que en el programa televisivo LAM difundieran el audio de Pamela, una exempleada de More Rial que la acusa de no haberle pagado sus honorarios, la panelista Andrea Taboada se comunicó con la joven quien sorprendió a todo el panel con su polémica respuesta.“¿Quién me bardea ahora? Ni idea quien es, no la conozco. Yo tengo una empleada fija”, fue una de las frases que la angelita reprodujo de su conversación con la hija de Jorge Rial. Y agregó, despertando todo tipo de reacciones: “A una neg. . . de cuarta que sabrá Dios quién es, ¿y después quieren que salga a hablar yo?”.“Me pregunta ‘¿y cuánto se le debe jaja?’, se ríe. ‘No voy a salir al aire, menos cuando me exponen ustedes sin avisarme’”, siguió, dejando en claro que –pese a su invitación de dar a conocer su palabra en vivo- Morena se negó.Horas antes, se había expresado en redes sobre este tema: “¡Las ridiculeces que se están hablando sobre mi persona, son absolutamente falsas! ¡Voy a iniciar acciones legales contra cualquier persona que quiera calumniarme! ¡Ante cualquier inconveniente, comunicarse con mi abogado”.