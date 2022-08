Dos chicas de Paraná que eran pareja, formaron su “trieja” al sumar a un hombre

Video: La trieja de dos chicas paranaenses y su novio porteño estuvieron en la televisión

, cambió el rumbo de la relación al conocer al joven porteño. El vínculo de los tres se hizo fuerte y se convirtieron en lo que son hoy: una “trieja”.Los tres estuvieron en el programa de televisión que conduce Georgina Barbarossa por Telefe y contaron parte de su historia. “Somos tres personas, que se enamoraron", afirmaron.Al comienzo de la nota, la actriz intentó indagar en breves minutos sobre cómo inició la relación. “Somos tres personas que se aman”, dijo Rodrigo y explicó que la diferencia con una pareja “solamente es la cantidad de personas”.Durante la conversación, Estrella, se apresuró en aclarar que “no se trata de poliamor, porque nosotros somos una pareja cerrada, que no tieneAl ser consultados por Barbarossa, acerca de si aceptarían a una cuarta persona en la relación, Rodrigo sostuvo que “no está en los planes, no lo necesitamos ahora”, afirmó y Estrella agregó: “estamos conformes con nosotros tres como somos”.Por su parte, Milagros, explicó en detalle qué sucedió en el inicio de la trieja y cómo surgió la relación. “Con Estrella ya salíamos en Paraná y con Rodri hablábamos por Instagram. En un momento,“Cuando lo conocimos, Rodri tiene como una personalidad que te atrapa”, remarcó Estrella y Mili agregó que “nosotras éramos pareja y sabíamos que no íbamos a tener celos de un hombre. Además, él es un amor, es caballero y no cuida”, señaló.de dos metros por dos metros y tiene una temática divertida”, contó Rodrigo.“Si hay alguna pelea, alguno se va a dormir al otro cuarto, pero nunca nos peleamos”, resaltó Estrella y Mili sostuvo que “una sola ves discutimos, pero lo arreglamos hablando”, afirmó.“Es bueno explicarlo porque hay mucha gente que no entiende. Y porque para nosotros, también es nuevo, no teníamos una trieja anterior”, indicó Rodrigo y agregó: “. Nació y se conformó así”, concluyó el hombre de Buenos Aires que forma la trieja con dos chicas de Paraná.