Amber Heard evalúa una oferta millonaria para hacer películas para adultos

Tras el juicio en el que un jurado determinó que difamó a Johnny Depp, Amber Heard está intentando generar recursos para cumplir con esa decisión que la perjudica. Con un pie más lejos que cerca de Hollywood, primero, vendió su mansión en el desierto de los Estados Unidos, y ahora, trascendió que una productora de cine para adultos le hizo una oferta millonaria para que participe en una película porno.





Se trata de la agencia Zen Models, que representa estrellas del mundo pornográfica la que, a través de la abogada de la intérprete, le hizo llegar una propuesta abultada: 9 millones de dólares para que participe en una producción.



De acuerdo a lo que consignó el sitio australiano de información del espectáculo Pop Topic, la productora Zen Models le mandó una carta a la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, en la que le hace el ofrecimiento.



“Hemos estado en contacto con un grupo de productoras de películas para adultos que están interesadas en ofrecerle a la señora Heard un contrato para actuar en una producción de video de entretenimiento para adultos”, indica el texto publicado por esa web.



Presuntamente, lo que esta productora está dispuesta a pagar es 9 millones de dólares, que es casi la cifra total que Heard le debe a Johnny Depp, luego del juicio en el que salió perjudicada.



Según la comunicación por escrito firmada por la presidenta de esa empresa, Verónica Madjarian, el trabajo de Heard solo consistiría en aparecer en una sola película condicionada. “Hemos decidido ofrecerle a Amber Heard una posible solución a algunos de sus problemas”, apuntó la directiva.



Según su web, esta agencia de talentos fundada fue Madjarian, que trabaja en el entretenimiento para adultos desde hace 20 años. “Con la creación de Zen Models, se esfuerza por buscar, desarrollar y representar a lo más destacado de la industria y expandirse para traer nuevas caras a la industria para adultos”, apuntó una mini bio.



Amber Heard tiene una situación económica complicada

Hace unos días se conoció que, acorralada por la deuda millonaria que tiene con Johnny Depp tras el juicio mediático por difamación, Amber Heard se desprendió de su mansión en el pueblo desértico de Joshua Tree.



De acuerdo a los registros de propiedad que publicaron los medios Page Six y New York Post, su “oasis de piedra” se vendió fuera del mercado a 1,05 millones de dólares el 18 de julio.



La crisis de Heard se dio luego de que la Justicia determinara que Heard debe pagarle 10.350.000 dólares a su ex. Por su parte, el protagonista de Piratas del Caribe deberá entregarle a Heard 2 millones de dólares, ya que el jurado consideró que ambos se habían difamado mutuamente.



Heard hizo un intento por anular el juicio y evitar el pago de la multa que le impusieron, pero la magistrada del caso desestimó el pedido.

Fuente: Tn Show