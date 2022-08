De vacaciones en Europa, le robaron hasta los anticonceptivos

Sofía Jujuy Jiménez sufrió un robo durante su salida por Barcelona. La modelo aclaró que se encuentra bien pero lamentó la pérdida de sus documentos, plata y otras pertenencias.Después de pasar unos días en Grecia junto a una amiga, Sofía Jujuy Jiménez volvió a Barcelona y en la noche del 15 de agosto fue víctima de un robo en un establecimiento al que fue con amigos. "Gracias a Dios no me hicieron nada. Ni cuenta me di", expresó. “Me robaron la billetera, tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas”."Mando este mensaje porque sé que hay muchos argentinos en Barcelona, ayer me crucé con un montón y a veces te roban, te sacan la plata y te la dejan tirada en el piso. Tengo la esperanza de que aparezca, quiero creer que hay buena gente. Sepan que la estoy buscando”, explicó la modelo.