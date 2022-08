Wanda Nara estrenó una cartera que cuesta más de $1.000.000

Wanda Nara suele sorprender a todos sus seguidores de Instagram por sus elaborados y llamativos looks. La modelo no hizo una excepción cuando compartió una foto suya en el aeropuerto acompañada por una cartera de un valor exorbitante. La empresaria argentina es fanática de las marcas de lujo, en sus redes sociales podemos verla con ropa y accesorios de Chanel y Louis Vuitton.La última adquisición de Wanda Nara fue uno de los lanzamientos de la casa de moda fundada por Yves Saint Laurent y su compañero Pierre Bergé, YSL. El comentado modelo es “Icari Maxi Shopping Bag”, un bolso que pierde las formas rectangulares para aportar una forma más similar a la de un trapezoide.El accesorio se encuentra confeccionado en piel de cordero acolchada, con costuras matelaseadas y una bolsa extraíble con cierre. Finalmente, la cartera está adornada con una joya dorada esculpida en la forma del icónico logo de las letras “YSL”.Según la página web de la lujosa marca, la última compra de Wanda Nara tiene un valor de 4.400 dólares. Aproximadamente unos 1.300.000 pesos. Ella eligió usar este llamativo accesorio para un vuelo a España, acompañado de un look muy urbano con zapatillas deportivas, una remera oversize negra, un pantalón de lino blanco, una gorra y unos enormes lentes de sol. “Ibiza siempre es un buen plan”, escribió la modelo para acompañar su foto de su outfit.