“Soñando despierta”, volvió a acaparar todas las miradas con sus fotos

Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra de vacaciones y muestra postales a pura felicidad. En los últimos días compartió serie de fotografías que arrancaron suspiros de sus seguidores.Se puede ver a la modelo desde Santorini, Grecia, una de las islas más paradisíacas del mundo producto de su aspecto tan inusual a raíz de una erupción volcánica siglos antes de Cristo. También estuvo en la Isla del Amor.“Qué hermosura de viaje estoy teniendo, lo pienso y no lo creo, lo vivo y me sigo sorprendiendo. ¿Cómo es que el universo puede ser tan espectacular? ¿Cómo es que pueden existir Tantos lugares soñados y gente tan maravillosa por el mundo entero? Me explota la cabeza de solo pensarlo” comentó en uno de sus posteos.“¡Que afortunada y agradecida me siento de poder estar viviendo todo esto! En serio que sigo soñando despierta y mientras más lo disfruto, más regalos sigo recibiendo de la vida”, señaló y luego agregó: “Ahora comprendo un poquito más esa frase típica que siempre dicen ‘después de la tormenta siempre sale el sol’. Hoy puedo comprobar que si, por supuesto existen, y se que a veces pueden ser muy duras, pero también doy fe y se que traen consigo el equivalente en aprendizaje, ¡se los juro!”.Por último, Jujuy resaltó: “De repente ese sol brilla cada vez más y más y empieza a iluminarte y a brindarte cada vez más claridad, entonces así es como todo se empieza a transformar y el corazón empieza de a poquito a volver a bailar, y empezás a gozar de todas las maravillas que tiene la vida para dar”.