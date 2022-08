Wanda Nara publicó una foto extra hot, mostró de más y evitó la censura

En París, el PSG se floreaba el sábado ante el Montpellier y se alzaba con la victoria por 5-2, con doblete de Neymar incluido y puntaje perfecto en las dos fechas que van de Ligue 1. Y lejos, en Italia, más específicamente en Milán, Mauro Icardi anunciaba su llegada a la ciudad tana donde tantos años supo vivir cuando era futbolista del Inter.El delantero compartió una imagen tomando mate y otra con Wanda Nara, ambos sonriendo, mientras que ella optó por subir una foto muy hot posando en ropa interior en sus camas.La misma estuvo al borde de la censura. Incluso, la empresaria tuvo que dibujar una cruz sobre sus pechos para evitar que la red social le elimine la foto.La mujer de Mauro Icardi decidió fotografiarse en su habitación y por supuesto, recibió cientos de elogios, entre ellos el de su estilista y quién predice su futuro, Pitty “La Numerologa”."Vamos a firmar un nuevo delantero. Mientras, estamos buscando una solución para Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo será nuevo refuerzo del Rennes", anunció Christopher Galtier este miércoles en conferencia de prensa, dejando en claro que el argentino no sólo no será tenido en cuenta sino que además buscarán un reemplazante.De hecho, ya le dijeron que ni siquiera va a entrenarse con el equipo. Por ende, con todavía dos años de contrato con el club parisino, deberá buscar otro lugar para jugar. "A Icardi lo hemos incorporado al grupo de entrenamiento de la tarde, me reuní personalmente con él para restringirle del equipo. Creo que es importante que relance su carrera en otro lugar, por el interés de todos", sentenció el DT.Cabe recordar que el 1 de septiembre cierra el mercado de pases en Francia. Y para ese entonces el club parisino deberá encontrarle un nuevo sitio a los deportistas de la lista de los "indeseables", de lo contrario estarán violando el artículo 507 de la Ligue 1. En el que cualquier jugador que tenga un contrato profesional no podrá entrenarse por separado del grupo a partir del 2 de septiembre, desde esa fecha todos los futbolistas del plantel deberán entrenar de manera conjunta.