Pampita reveló si perdonó o no a China Suárez por "meterse en su familia"

En medio de un cara a cara que enfrentó a Kennys Palacios con Carolina “Pampita” Ardohain en PH, Podemos Hablar; el estilista quiso indagar sobre cómo sobrellevó la modelo su separación de Benjamín Vicuña cuando comenzó una nueva historia de amor con Eugenia “la China” Suárez.“¿Perdonaste a la persona que se metió en tu familia?”, fue la consulta del íntimo amigo de Wanda Nara. A lo que la top respondió sin tapujos: “Yo creo, firmemente, que uno puede dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar, así que no tenía que perdonar nada, son cosas que pueden pasar. Hubo un proceso en el medio, ¿no? Obvio. Pero me parece lo más sano entender, soltar, y también enseñarle eso a nuestros hijos”.

Tras escucharla, Andy Kusnetzoff tomó la palabra: “Recién cuando estaban hablando caí en que tienen cosas en común. Kennys, vos laburás con Wanda y me imagino las horas que habrás hablado de la China (que también fue señalada como la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi). Yo la nombro porque si no parece un tabú. Es una historia pública y vos le preguntaste de eso a Caro y ella responde todo con una altura siempre”.Fue entonces que Pampita se encargó de dejar en claro que su vínculo con la China (que es madre de Magnolia y Amancio con Vicuña) es muy ameno: “Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes. La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho”.“Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca. Uno sabe si quiere cargar con cosa, tener odios, rencores. Eso te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas, o vivir la vida bien. Siempre mi consejo va a ser ese, revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno y no echarle tanto la culpa al otro ni fijarse en lo que está haciendo el otro. En este caso, nos unen los chicos pero, de todas maneras, el recorrido hubiese sido el mismo. Eso siento yo, por lo menos de mi parte”, cerró Ardohain (que tiene a Bautista, Benicio y Beltrán con el chileno), a corazón abierto.