“Nogoyá es mi cable a tierra, mi hogar”, destacó la entrerriana Emilia Mernes

El camino recorrido, su Nogoyá natal y la clave de su éxito

La, de exitoso paso por España e inminente gira por Argentina, aseguró que "la música en español ha trascendido y cruzado fronteras que no nos imaginábamos" y señaló, sobre su recorrido y su impacto dentro de la escena urbana, que aunque "no fue todo color de rosas" no pudieron sacarle de la cabeza "lo que soñaba y perseguía".No sabía de la cantidad de público que tenía. Me di cuenta recién cuando pisé España. Fueron meses de muchas sorpresas, y me llevo mucho amor. Pasaron tres o cuatro meses del disco, y todavía sigo sorprendiéndome con la cantidad de gente que conoce y canta las canciones", sostuvo Emilia.Ciudades como Madrid, Barcelona, Villanueva y Geltrú, Marina D'Or, Llanera, Mallorca y Almería degustaron sus ritmos irresistibles de reggaetón dulce, afrobeat y la calidez del R&B que se desprende de "¿Tú crees en mí?", el álbum donde abunda el talento argentino con colaboraciones de Duki, Nicki Nicole y Tiago PZK, pero también la producción de Big One y algunas composiciones firmadas por FMK.para presentarse el 12 y 19 de agosto en el Baja Beach Festival, y luego volverá aen septiembre para formar parte del Coca-Cola Music Experience Festival (Madrid) y del Negrita Music Festival (Santander) como broche de oro para su primer encuentro presencial con el público de la escena española.De vuelta en Argentina y con el rodaje de esta experiencia,y dará dos funciones el 23 y 24 de septiembre -ya agotadas- en el porteño Movistar Arena: "Me emociona todo. Los estoy preparando con mucho amor.También voy a recorrer provincias y a conocer a mi gente de todos lados; a los que siempre me han apoyado y a los de ahora", compartió.En los hechos,, donde brilló ante más de cien mil personas que celebraron algunos de los adelantos que, meses más tarde, formarían parte de su primer trabajo de larga duración. Uno que le sigue devolviendo buenas certezas ante ese interrogante con el que se presenta "¿Tú crees en mí?".Consultada sobre el intercambio musical entre las escenas de Argentina y España, la entrerriana estimó: "Creo que la unión ha sido algo fundamental para quienes hacemos música y ahora encima potenciada un montón porque la mirada está puesta mucho en Argentina. Por ahí es algo que no pasaba hace muchos años"."Más allá del talento o de la personalidad que cada uno tiene con sus canciones y el estilo de música que uno haga, siento que lo que nos ha potenciado a todos ha sido la unión y el empujarnos.Es increíble lo que está pasando y que nuestras canciones suenan del otro lado del mundo en un público que ni habla tu idioma.", se sinceró."Empecé hace un par de años ya, y hay mucho sacrificio detrás. Hay mucha frustración en el camino también, no es todo color de rosas. Uno tiene que ser perseverante y es fundamental encontrar que las personas que te rodeen sean las correctas. Y estar enfocada porque se te pueden cruzar un montón de trabas en el camino, eso es verdad, pero aun así a mí nada me sacó de la cabeza lo que soñaba y perseguía para mi futuro. Mientras yo tenía eso claro, más allá de que me ponían cuarenta mil rocas, yo seguía adelante igual", rememoró.Para Emilia, la clave del éxito es "nunca perder la esencia y la autenticidad, que es lo que a uno lo lleva lejos". "Y ser uno mismo y conservar los valores más allá de todo. Eso es lo que yo creo. Obviamente uno sabe sus limitaciones y es realista con lo que puede o no llegar a hacer, siempre. Uno tiene que ser realista, pero no está mal ir soñando", sentenció.Y remarcó: "Nogoyá es todo; es mi cable a tierra, mi hogar. Siempre que voy es como volver al amor, el cariño, a las cosas simples de la vida, que es lo que me llena el corazón. Estoy viendo cuándo puedo volver a mi casa por lo menos dos o tres días, como un descargo de energía hermoso. Están mi familia y mis amigos de toda la vida, la gente que me vio crecer y es increíble poder ir y compartir eso con mi gente, o el mate, la comida de mi mamá, el pan calentito de la panadería de mi papá".