Paula Robles sobre Tinelli: dijo que fue "su gran amor" y es "un buen ex"

De muy bajo perfil, Paula Robles no suele dar entrevistas pero este viernes fue la excepción, y la ex de Marcelo Tinelli visitó los estudios de LAM (América TV) para una entrevista con su conductor, Angel de Brito, en la que habló de todo.La madre de Francisco y Juanita, fruto de su relación con el conductor de Canta conmigo Ahora, hizo un repaso por su carrera luego de ver un emotivo video, y recordó su paso por Bailando por un sueño, el programa que conducía su ex marido, Marcelo Tinelli.Al ser consultada por su participación en el certamen, la talentosa bailarina que siempre se mantuvo al margen de los escándalos y el ojo mediático, a pesar de ser "la mujer de", confesó que fue ella quien le pidió bailar a Marcelo en aquel entonces. A pesar de que no ganó el concurso, Paula aseguró que "el camino recorrido ya me hizo ganar. Yo había ido a bailar y a dar lo mejor de mí y eso es lo que me importaba", dijo.En un momento de la noche, Andrea Taboada le preguntó si Tinelli había sido su gran amor. A lo que Paula, algo sonrojada y sonriente, le respondió: "Sí. Marcelo fue mi gran amor, con él estuvimos once años", dijo, y contó que en los últimos tiempos hubo un acercamiento, luego de que el conductor la contuvo en una situación delicada con sus padres.La bailarina, que se encuentra promocionando ´La leyenda secreta de Romeo y Julieta', del francés Redha Benteifour, aseguró que Tinelli "es un buen ex, un padre presente, y banca mucho", y concluyó: "es inevitable para mi no quererlo".En la obra, en la que Paula encarna a Julieta, trabajan también Geoffrey Ploquin, Pablo Fermani y Nicolás Miranda poniéndole el cuerpo a sus diferentes Romeos.La acrobacia, que representa a la muerte, está a cargo de Germán Cabanas. Y el espectáculo cuenta, además, con dos músicos en escena: Juan Hernandez Buendía en chelo y Gastón Poirier en sintetizador.La gran exposición en los medios de Paula Robles terminó junto con su romance con Tinelli. Pasó mucho tiempo desaparecida de la escena pública, hasta que en los últimos meses empezó nuevamente a mostrarse en eventos al acompañar a su hija a los distintos desfiles de los que participa en el marco de los inicios de su carrera como modelo y ahora con su regreso a la actuación.Primicias Ya