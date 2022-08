Nació la segunda hija de Darío Barassi: sus emotivas palabras y la primera foto

Nació Inés, la segunda hija de Darío Barassi y su esposa Lucia. El humorista compartió en su cuenta de Instagram la primera imagen de su beba y le dedicó un tierno mensaje que conmovió las redes.“Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana”, comenzó diciendo el conductor de 100 Argentinos Dicen.Y siguió: “Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran. Muy parecida a su hermana mayor que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista, que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas por decirlo de alguna manera”.Y le dedicó unas palabras a su esposa: “No puedo creer verlas juntas, son mi mayor orgullo, no entiendo cómo con @luligomezcenturion trajimos estas reinas al mundo. Hablando de reinas, no puedo explicar la mujer que tengo. Una entrega, una templanza, un toro mi gorda, te amo y admiro”.“Gracias mujeres de mi vida, hacen que mi existencia valga la pena. Inés muñeca del papá, ya te amo con locura, bienvenida a este caos, que de mi mano va a ser un camino inolvidable, hasta que camines solo y veré tu arranque sintiendo el mismo orgullo que sentí hoy”, escribió.Y completó: “Las amo. Hoy en especial a vos Ine. . . que con tus más de 3 kilos acabas de llenar el mundo de amor, meconio y luz. Bienvenida amor”.