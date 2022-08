Llamativo video de Catherine Fulop: “A mis músculos les dio amnesia o Alzheimer”

Si bien Catherine Fulop sigue teniendo un físico impresionante, para ella le falta más entrenamiento y así lo ha expresado en su vídeo.“Los años no vienen solos, a mis músculos les dio amnesia o Alzheimer, lloro”, escribió la artista para acompañar el la filmación. A su vez, en el reel se la escucha decir, a través de palabras y acompañando con distintas expresiones qué fue lo que le sucedió.“Dicen que los músculos tienen memoria. Ay, por favor, o sea, los míos como que se cayeron por las escaleras, se metieron un coñac en la cabeza y no se acuerdan de nada”, señaló.Luego, sostuvo con ironía: “Así que ya saben, no es gordura, es falta de memoria muscular”.