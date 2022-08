Tinelli visitó a L-gante en su casa y le agradeció por el “asadazo”

Se conocieron en 2021, cuando el cantante tuvo un salto de popularidad que lo llevó a recorrer los programas más importantes de la televisión. Y desde entonces, Marcelo Tinelli y L-gante forjaron una amistad que trasciende la pantalla. Tanto es así que el martes 9 de agosto, el conductor de Canta conmigo ahora fue a visitar al músico en su casa de General Rodríguez."Gracias por recibirnos en su casa de General Rodríguez", escribió el "Cabezón" en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se lo ve junto a Elián Ángel Valenzuela -así el nombre del cantante de cumbia 420- y su madre, Claudia. "Noche maravillosa con mis amigos", comentó junto a otra postal en la que aparece el joven de 21 años con Maxi, su representante, y Luciano El Tirri.Marcelo se mostró muy cómodo con los amigos y familiares de L-Gante, con los que compartió "un asadazo", que acompañaron con un vino de su bodega personal, y hasta se animó a hacer una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para que sus seguidores pudieran ver la intimidad del encuentro, en el que no faltaron las conversaciones sobre música, fútbol y el amor.Y cerca de las 3 de la mañana, el animador anunció que el encuentro iba a extenderse en la madrugada. "La noche no termina", escribió y filmó a los presentes cantando y bailando La mafilia, el último tema que sacó Elián. "Gracias por este momento único", le expresó al cantante, que es uno de los tantos artistas que integra el jurado de Canta conmigo ahora.Su primera participación tuvo lugar en la segunda semana del programa en la pantalla de eltrece y la vivió con mucha emoción. "Gracias por invitarme, Marcelo. Acá estamos como siempre, tarde pero seguro", manifestó el cantante de cumbia 420. Y más allá de su participación y los consejos que le dio a los participantes, el cantante recibió una sorpresiva declaración de amor.Luego de que la participante Angie Carrasco interpretara Ayer, de Gloria Stefan, el "Cabezón" quiso hablar con los jurados que no se pararon para cantar con ella. Y en diálogo con Ana Devin, cantante, bailarina e integrante del elenco de Sex, se llevó una sorpresa. "Yo estoy un poco en una", señaló la cantante. Ante al desconcierto del conductor, siguió: "Estoy desconcentrada... un montón de cosas me pasan con L-gante".Pero el tema no pasó a mayores ya que Elián está en pareja con Tamara Báez, a quien no le cayó bien lo que sucedió públicamente. Y en consecuencia, Devin aclaró que el cantante fue muy respetuoso y que no pasó nada entre ellos. "No voy a estar con L-Gante. Él está en pareja, no me dio ni cabida... El futuro dirá, pero yo estoy re piola con mi marido", explicó la artista, que tiene una pareja abierta.