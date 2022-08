Mirtha Legrand y Juana Viale firmaron su regreso a la TV: cuándo empiezan

Luego de meses de especulaciones, de idas y vueltas entre las autoridades de eltrece y de la productora Story Lab, Mirtha Legrand y Juana Viale cerraron su regreso a la pantalla chica."Esto lo esperé hace mucho. Dos años y medio. Finalmente llegó el día. Estoy a punto de llorar. Tengo mucha emoción", manifestó la diva antes de entrar a una reunión con su equipo, Adrián Suar, Coco Fernández y Pablo Codevilla.En un móvil con Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, "Chiquita" se mostró muy emocionada."No dormí, me despertaba todo el tiempo. Después de acá voy a hacer una siestita, porque a la noche voy al Colón. He salido mucho, me hace bien salir. El reencuentro con el público es muy agradable. El público siempre me aplaude. Siento un amor nuevo de la gente", sostuvo Legrand.

"Hace dos años y seis meses que no estoy en la televisión. Me costó muchísimo, estuve 300 días sin salir de mi casa. Ni al balcón salí", recordó sobre la cuarentena por la pandemia de Covid.Y destacó: "Antes la gente me quería, pero ahora es una cosa impresionante, un amor nuevo que ha surgido y me encanta. Cuando voy a los teatros me dicen todo el tiempo que quieren verme de nuevo en la tele".Además, señaló que llegar a un acuerdo con el canal "costó horrores" porque es muy exigente con su trabajo. Y aseguró que aún no pensó en quiénes serán sus invitados en esta temporada que comenzará el 3 de septiembre y se extenderá durante 12 semanas.Como los estudios que utilizó la productora el año pasado están alquilados, este año La noche de Mirtha y los almuerzos de Juana tendrán un nuevo escenario, pero por el momento decidieron mantenerlo en secreto para que el público se sorprenda. "A mi edad y después de todo lo que pasó, es muy emocionante poder volver a trabajar", destacó la diva. Fuente: (NA)