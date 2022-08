Pablo Lescano fue demandado por su hijo: el millonario monto del conflicto

Hace tres años, Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis, recibió una inesperada noticia cuando un joven de 21 años llamado Brian aseguró que era su hijo. Después de confirmar su paternidad con un examen, el cantante de cumbia pidió reconocer al joven en la Justicia.Mientras que Brian se enteró de la identidad de su papá cuando tenía 18 años, recién en febrero 2022 el artista le pidió darle su apellido. Lescano ya es padre de tres otros jóvenes: Bianca, Tomás y Mara.Sin embargo, Brian no se vio contento con tan solo ser reconocido por su padre, ya que solamente quería tener un vínculo amistoso con él, por lo que decidió iniciar acciones legales contra su padre por daños y perjuicios por todos los años en los que no tuvo relación.Carlos Monti, periodista de "Nosotros a la Mañana", dio detalles de la batalla legal en la que se encuentran padre e hijo: "El viernes pasado estaba prevista la audiencia de mediación entre Pablo Lescano y su hijo ahora reconocido, Brian, por daños y perjuicios. El hijo le está reclamando al padre una cantidad de dinero por todos los años en los que le negó la paternidad"."La audiencia estaba prevista en la Ciudad de Buenos Aires y Lescano no se presentó. Se cerró la mediación y ahora va a juicio directamente. Se ventila el reclamo de daños y perjuicios ante la Justicia", explicó el panelista según reflejóY cerró contundente sobre los motivos que tuvo el joven Lescano: "Es una abultada y millonaria cifra la que se juega. A Lescano no le va a ir bien en el juicio, seguramente lo pierda. Brian hubiera querido reencontrarse con su padre en la sala de audiencias".