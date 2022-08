En las últimas horas aseguraron que Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela vivirían un romance. Del tema hablaron en Es por ahí, en donde el periodista Guido Záffora aseguró que los protagonistas de la serie Planners comenzaron a salir en medio de las grabaciones.



Luego de que la información del romance comenzara a viralizarse, Celeste Cid decidió usar sus redes sociales para hablar del tema y aclarar los tantos. "No sé de dónde sacaron este 'dato', pero me está escribiendo mucha gente por esto y no, nada que ver", indicó en su cuenta de Instagram.





Del mismo modo, contundente señaló: "Información totalmente falsa y errada".