Luego de anunciar su boda, Silvina Escudero despertó rumores de embarazo

Tras cinco años de noviazgo, Silvina Escudero cuenta los días para celebrar su casamiento con Federico, un hombre ajeno a los medios con el que sale hace cinco años y en medio de los preparativos, la bailarina protagonizó un incómodo momento en La noche del domingo, programa en el que acompaña a Mariano Iúdica.Desde que hizo público su compromiso, la morocha se encargó de aclarar una y otra vez que no está esperando su primer hijo.Sin embargo, en la última edición del programa de América TV, tanto Barby Franco -su compañera-, como Pitty, la numeróloga - quien fue como invitada- señalaron que Silvina está embarazada."Tiene cara de nauseas, como yo tenía los primeros meses", indicó Barby, quien transita el cuarto mes de gestación, fruto de su relación con Fernando Burlando."¿Me quieren decir que tengo cara de vómito?", retrucó Escudero, entre risas y, enseguida, el periodista Guido Záffora le preguntó si está en sus planes ser mamá.

"Sí, en algún momento sí. Está en los planes, pero bueno, la vida también decide un montón de cosas", respondió con seriedad y completó su descargo con un mensaje que, lejos de su objetivo, alimentó los rumores: "Realmente, Fede se atravesó el mundo para proponerme esto (el casamiento) y tiene más valor porque no es que estoy embarazada. O por lo menos, en ese momento, no estaba embarazada".Cuando llegamos y nos ubicamos en la mesa, me dice: ´Me voy al baño ya´. ´Acabamos de venir de tu casa, ¿Ya te vas al baño?´. Me quedo ahí, empecé a grabar para historias de Instagram y aparece Fede en escena", relató."Se sienta a la mesa Federico, que estaba en Buenos Aires. ¿Qué hizo? ¿20 horas de vuelo y apareció ahí? Vino con el anillo y me hizo toda una propuesta romántica hermosa", agregó y aseguró que dará el "sí" en agosto, aunque no especificó qué día fue el elegido."Se cruzó el mundo para hacerme la propuesta. Pero él sabía lo importante que era ese viaje para mí y cuando terminó todo esto y yo acepté, me dijo: ´Me voy porque yo no quería robarte de tu amiga´. Así que me quedé dos noches con él y se volvió a Buenos Aires", concluyó.